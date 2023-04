El PSOE cree que Feijóo está dando una "salida" a Igual por "miedo" a perder la Alcaldía de Santander

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal y candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander, Daniel Fernández, cree que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dando "una salida escapatoria" a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, porque "tienen mucho miedo a perder la Alcaldía".

Así lo ha manifestado Fernández este lunes tras conocer que Igual irá como número dos en la lista del Partido Popular al Parlamento de Cantabria.

Para el candidato del PSOE, la primera de las conclusiones sobre la visita de Feijóo a Santander este fin de semana es que "ha venido a salvar a la soldado Igual, ordenando su inclusión en la lista del Parlamento".

Sin embargo, según el socialista, a Igual "se le ha ido la ciudad de las manos con una sola responsabilidad en el Ayuntamiento de Santander", por lo que cree que los santanderinos "no se van a arriesgar al descontrol que puede haber en la ciudad si, además, se suma otra obligación como el Parlamento de Cantabria".

A juicio de Fernández, "Feijóo le está dando una salida escapatoria a Gema Igual porque tienen mucho miedo a perder la Alcaldía" y ha señalado que la "gran diferencia" entre las candidaturas del PP y del PSOE es que él quiere "ser alcalde".

"Esa es toda mi aspiración, pero si no lo soy no necesito que me hagan un hueco en el Parlamento porque tengo mi trabajo fuera de la política y es algo que no tiene la señora Gema Igual", ha añadido.