El PSOE cuestiona las "contradicciones" de Igual sobre 'Bosques de Santander' y exige garantías para los vecinos

Terrenos donde iría el macroproyecto urbanístico ‘Bosques de Santander’ - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha cuestionado las declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual (PP), sobre el proyecto urbanístico 'Bosques de Santander' que afecta, entre otras zonas, al barrio de Rucandial, al considerar "contradictorio" que asegure desconocer sus detalles y, al mismo tiempo, defienda que la ciudad necesita esta expansión.

Asimismo, ha reclamado información sobre la actuación y garantías para los vecinos que podrían verse afectados por posibles expropiaciones.

"La señora Igual dice una cosa y la contraria, porque dice que no conoce el proyecto, pero ya sabe automáticamente que lo necesitamos", ha afirmado Fernández, que ha exigido a la regidora que aclare su posición y explique cómo piensa defender a los residentes de la zona.

En rueda de prensa, el portavoz socialista ha subrayado que la iniciativa no puede considerarse exclusivamente una operación privada, ya que, según ha señalado, su desarrollo requeriría la aprobación de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

En este sentido, ha advertido que el instrumento podría permitir una transformación urbanística no contemplada en el planeamiento vigente y abrir la puerta a expropiaciones de terrenos privados.

"El modelo de ciudad de Santander lo tendrá que decidir la ciudad de Santander y no una empresa privada", ha defendido Fernández, que ha pedido a Igual una justificación del interés general que respalde la actuación.

Según ha indicado, el proyecto contempla una transformación de unos 2,3 millones de metros cuadrados, cerca de 8.000 viviendas y una inversión aproximada de 1.500 millones de euros, por lo que ha cuestionado "quién se beneficiaría del incremento del valor de los terrenos" y ha advertido de que, "si no existe una justificación pública sólida, podría tratarse de un pelotazo urbanístico".