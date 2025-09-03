El PSOE denuncia el aeropuerto Seve Ballesteros "vive el peor momento de su historia" con el Gobierno de Buruaga

Acusa a la presidenta de mezclar "churras con merinas con absoluto cinismo" al "acogerse" al "problema de Ryanair" como justificación
SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Cantabria ha denunciado este miércoles que el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander "vive el peor momento de su historia" con el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y ha sostenido que la "inacción" del Ejecutivo "nada tiene que ver" con la decisión de Ryanair de eliminar rutas conocida hoy "porque quiere hacer un chantaje al Gobierno de España por las tasas aeroportuarias actuales con decisiones arbitrarias".
Así lo ha manifestado en un comunicado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha reprochado que Buruaga afirme que su Gobierno está haciendo todo lo posible para mejorar los datos del aeropuerto "cuando desde que gobierna ha ido en caída libre y hoy se acoge a este problema de Ryanair: mezcla churras con merinas con absoluto cinismo".
Por ello, la portavoz de los socialistas cántabros ha pedido a la presidenta "menos demagogia y más trabajo".
Quiñones también ha señalado que el actual sistema de tasas aeroportuarias fue aprobado cuando el PP en el Gobierno decidió privatizar el 49% de AENA "y eso tiene consecuencias que ahora estamos viendo. Ahora, con un 51% de capital público y un 49% de capital privado, se ha ajustado con los parámetros que se acordaron en el modelo, y lo que tiene que hacer el Gobierno de Buruaga es trabajar para retener y atraer nuevas líneas", ha sostenido.
La socialista ha insistido en que el Gobierno de Cantabria "en estos dos años, con caída libre de tráfico de pasajeros, ha demostrado que nunca se ha dejado la piel por el aeropuerto Seve Ballesteros".
Al hilo ha recordado que el aeródromo ha perdido en los primeros seis meses del año más de 500.000 mil viajeros, lo que supone un descenso del 4% respecto a 2024, la quinta mayor caída del país. "No sé dónde está el gran trabajo del Gobierno del Partido Popular porque los datos y las cifras dicen lo contrario", ha censurado la portavoz socialista.
Por último, ha enfatizado que cuando el PSOE llegó al Gobierno de Cantabria en 2003 "nos encontramos con un aeropuerto que solo tenía conexiones con Madrid y Barcelona y lo convertimos en un aeropuerto internacional con un millón de pasajeros; el PP no puede decir lo mismo".