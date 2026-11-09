El PSOE denuncia falta de iluminación en calles de Santander: "Parece que alguien ha decidido apagar la ciudad"

El portavoz del PSOE en Santander, Daniel Fernández - PSOE SANTANDER

SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, ha denunciado "la falta de iluminación" en numerosas calles y espacios públicos de la ciudad y ha exigido al Ayuntamiento (PP) que ponga en marcha una revisión integral del alumbrado.

"En Santander llega el invierno, anochece a las seis y media de la tarde y parece que alguien ha decidido apagar la ciudad. Da igual que vivas en el centro o en un barrio. Hay calles en las que apenas se ve por dónde caminas", ha denunciado este lunes en un comunicado.

El dirigente socialista ha señalado que esta situación afecta directamente a la seguridad de los peatones, especialmente a las personas mayores, y genera una sensación de "inseguridad" que podría evitarse con un mantenimiento adecuado del alumbrado.

Así, ha opinado que "no es normal que en una ciudad como Santander tengas que ir mirando al suelo para no tropezarte o que haya personas que eviten determinadas calles porque no están suficientemente iluminadas", y ha enfatizado que "no estamos hablando de una carretera perdida", sino de calles por "las que pasamos todos los días", ha afirmado.

Como ejemplo, Fernández ha mencionado la propia Plaza del Ayuntamiento, uno de los lugares más céntricos y transitados de Santander, donde la iluminación resulta "insuficiente cuando cae la noche".

Al hilo, el portavoz socialista ha incidido en que en mayo el equipo de Gobierno anunció la instalación de 108 nuevos puntos de luz en 29 emplazamientos de Santander, lo cual "está muy bien". Sin embargo, ha afirmado que los vecinos "no necesitan contar farolas", sino que "alumbren".

Por este motivo, el PSOE llevará al próximo Pleno una iniciativa para exigir una revisión integral del alumbrado público, que permita identificar las calles con iluminación insuficiente, comprobar el funcionamiento de las luminarias y corregir las deficiencias detectadas.

"Una ciudad bien iluminada no es un lujo ni una cuestión secundaria, sino una obligación básica de cualquier Ayuntamiento", ha dicho, lo que ha unido a una urbe "segura".

Finalmente, el portavoz socialista ha criticado que el Gobierno municipal "siga sin resolver problemas básicos de mantenimiento mientras anuncia continuamente nuevos proyectos".

"La alcaldesa, Gema Igual, habla mucho del Santander del futuro, pero lleva diez años sin resolver los problemas del Santander de hoy. La limpieza, las aceras, los parques y ahora también la iluminación. No podemos aspirar a ser una ciudad moderna mientras nuestros vecinos tienen que caminar a oscuras", ha concluido.