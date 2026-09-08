El PSOE denuncia que el Gobierno le ha impedido trasladar su apoyo al comité de empresa encerrado en Peña Herbosa

Archivo - Ainoa Quiñones, Pedro Casares y Mario Iglesias - PSOE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas cántabros han denunciado este martes que el Gobierno regional (PP) les ha impedido dialogar y trasladar su apoyo al comité de empresa del Ejecutivo, que está encerrado en la sede autonómica en señal de protesta desde este lunes por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo del personal laboral.

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, junto al secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario, Mario Iglesias, se ha acercado a última hora de ayer a la sede principal del Gobierno para apoyar a los trabajadores y exigir el "desbloqueo" del convenio.

Sin embargo, según ha denunciado Casares en un comunicado, les "han impedido acceder a hablar con el comité de empresa del Gobierno de Cantabria a las nueve y media de la noche, ni a ellos les han permitido salir del edificio ni a nosotros acceder al patio para hablar con ellos y mostrarles nuestro apoyo a sus reivindicaciones".

El dirigente socialista ha afirmado que, mientras el comité está encerrado para reclamar "sus derechos, diálogo y negociación", lo que han "demostrado" el Partido Popular y la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, es que "ni siquiera nos dejan hablar con el comité de empresa, no nos dejan acceder al edificio ni les dejan salir a ellos para hablar con nosotros". "Así entiende la democracia el Partido Popular", ha criticado.

Por último, Casares ha trasladado que los trabajadores que podrán contar con el Partido Socialista para defender sus derechos y para "alzar la voz junto a ellos por el bien de los servicios públicos de Cantabria".