El PSOE denuncia "un marcado carácter electoralista" en el presupuesto de Santander para 2027

El secretario general y portavoz del PSOE de Santander, Daniel Fernández - PSOE

Acusa a la alcaldesa de presentar unas cuentas de 284 millones pero no "un proyecto de futuro para Santander" SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha realizado una primera valoración crítica del proyecto de presupuestos municipales para 2027 presentado este jueves por el equipo de Gobierno del PP, que contempla 284,8 millones de euros, un 7% más que el ejercicio anterior, y ha denunciado "el marcado carácter electoralista" de unas cuentas que serán las últimas de la legislatura.

En un comunicado, Fernández ha señalado que, aunque los socialistas continúan analizando la documentación económica, las primeras cifras vuelven a poner de manifiesto, a su juicio, "la falta de ambición de un Gobierno municipal que lleva demasiados años administrando Santander sin ofrecer una idea clara de hacia dónde quiere llevar la ciudad".

"Gema Igual presenta un presupuesto de 284 millones de euros, pero sigue sin presentar un proyecto de futuro para Santander. Y esa es la diferencia entre tener dinero para gastar y tener una idea de ciudad".

El portavoz socialista ha advertido también del "carácter electoralista" del presupuesto y ha cuestionado que el equipo de Gobierno sea capaz de materializar buena parte de los compromisos anunciados.

"Estamos ante el presupuesto de un año electoral y conocemos perfectamente cómo funciona el PP de Gema Igual: llegan los anuncios, las grandes cifras y las promesas. Pero después los vecinos siguen esperando las soluciones. El papel lo aguanta todo. Lo que no aguanta más Santander es seguir esperando", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que una de las prioridades del análisis que está realizando el PSOE es contrastar las inversiones previstas para 2027 con los compromisos de ejercicios anteriores y con sus niveles reales de ejecución.

"Queremos saber cuántas de las inversiones que hoy anuncia Gema Igual son nuevas, cuántas llevan años apareciendo en los presupuestos y cuántas tienen posibilidades reales de ejecutarse. Porque una inversión que se anuncia cinco veces y no se realiza no son cinco inversiones. Es una promesa incumplida cinco veces", ha subrayado.

El dirigente socialista ha llamado la atención sobre los 239,3 millones de euros que el Ayuntamiento prevé destinar al funcionamiento y mantenimiento de los servicios públicos, un 8% más que el año anterior.

"Que aumente el gasto no significa necesariamente que mejore el servicio. Y los santanderinos lo saben perfectamente cuando salen a la calle y ven el estado de la limpieza, cuando comprueban las deficiencias del mantenimiento urbano o cuando tienen que esperar para que el Ayuntamiento atienda los problemas de sus barrios", ha afirmado.

El concejal ha insistido en que el debate presupuestario debe centrarse en los resultados y no exclusivamente en las cantidades. "Gastar más para seguir teniendo los mismos problemas no puede ser el horizonte de Santander. Queremos servicios públicos que funcionen, calles cuidadas, instalaciones municipales en condiciones y una administración que responda a los vecinos", ha dicho.

Además, ha lamentado que las cuentas presentadas no permitan apreciar, en esta primera valoración, "una estrategia suficientemente definida" para afrontar los principales desafíos de Santander.

"Seguimos sin un Plan General de Ordenación Urbana moderno que permita planificar el crecimiento de Santander, facilitar vivienda asequible, crear nuevos espacios verdes, mejorar los barrios y generar oportunidades económicas. Y sin planificación, lo que tenemos son actuaciones aisladas, pero no un proyecto de ciudad", ha advertido.

En materia de vivienda, Fernández ha defendido que el Ayuntamiento debe asumir un papel "mucho más activo" para facilitar el acceso de los jóvenes y las familias a precios asequibles.

Asimismo, ha reclamado una estrategia de desarrollo económico que permita modernizar los polígonos industriales, ampliar las oportunidades vinculadas al Parque Científico y Tecnológico y aprovechar el potencial de la Universidad de Cantabria para atraer inversión y empleo de calidad.

"Santander no puede conformarse con gestionar lo que tiene. Necesita decidir qué quiere ser dentro de diez o veinte años; cómo vamos a conseguir que nuestros jóvenes puedan quedarse, que haya vivienda asequible, que se creen empleos de calidad y que nuestros barrios tengan mejores servicios y espacios públicos", ha subrayado.

También ha puesto el foco en los 33,6 millones de euros que el proyecto presupuestario contempla obtener mediante préstamos bancarios, una cantidad que representa aproximadamente el 12% de los ingresos previstos para 2027 y quiere saber qué inversiones concretas se van a financiar y qué garantías existen de que esas actuaciones se van a ejecutar, ha explicado.

"Vamos a estudiar las cuentas con rigor porque estamos hablando del dinero de los santanderinos. Pero también vamos a exigir que Gema Igual explique qué ha hecho con los presupuestos anteriores y por qué tantos problemas de la ciudad siguen pendientes de solución", ha adelantado.

"Un presupuesto no es un folleto electoral. Es un compromiso con los ciudadanos. Y después de tantos años de Gobierno del PP, Santander tiene derecho a exigir algo más que anuncios, cifras y promesas. Tiene derecho a exigir resultados", ha concluido.