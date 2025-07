El PSOE exige a Buruaga el cese del consejero de Educación por sus "malas artes" para el cierre de El Pedregal

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido la dimisión del consejero de Educación, Sergio Silva (PP), o su cese por parte de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, por sus "malas artes" para materializar su "decisión absolutamete política e ideológica" de cerrar el CEIP El Pedregal en Castro Urdiales.

Así lo han reclamado este miércoles en una rueda de prensa la vicesecretaria general y de Política Municipal del PSOE y alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, y el secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario, Mario Iglesias, después de que el Juzgado de Instrucción número de 6 de Santander haya suspendido cautelarmente dos acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación Barquín Hermoso para encaminar el cierre del colegio público.

Unas medidas cautelares que se han adoptado tras la demanda presentada por la regidora castreña como miembro nato del Patronato y que dejan en suspenso el acuerdo de diciembre para rescindir el contrato de alquiler del edificio entre la Fundación y Educación y el marzo en el que se aprobó el acta de esa sesión anterior.

"Si no dimite Silva, lo que tiene que hacer la presidenta Buruaga es cesarle", han afirmado los socialistas cántabros tras esas cautelares, que fueron anunciadas este martes en una rueda de prensa por la alcaldesa de Castro.

Para el PSOE, las medidas adoptadas por la jueza hacen "evidente y notorio" que la decisión del cierre de El Pedregal "era absolutamente política e ideológica" aunque el consejero haya tratado de "excursarse y parapetarse" de que se debía a que la Fundación no quería renovar el alquiler del edificio.

En este punto, tanto Herrán como Iglesias han recordado que la mayoría de los miembros del Patronato de la Fundación son representantes del Gobierno del PP y, de hecho, la presidenta del órgano es la propia presidenta regional, por lo que el cierre del colegio público es "ideología pura y dura, en su plena esencia".

Y no sólo el cierre de El Pedregal sino también el de otras ocho escuelas en Cantabria y para lo que, han denunciado, el Gobierno del PP se ha "saltado a la torera" toda la tramitación preceptiva y ha justificado en "una optimización de recursos" cuando, para los socialistas, se trata de "recortes".

"Como máximos responsables del Gobierno de Cantabria, tienen que cumplir la ley", ha enfatizado Herrán, para quien las medidas cautelares sobre los acuerdos de la Fundación Barquín que permitían el cierre de El Pedregal dejan al consejero "sin excusas" para materializar sus intenciones.

Además, Iglesias ha criticado que el consejero acuse a los socialistas de "politizar" el cierre de este centro cuando es Silva quien "politiza todo" y ha denunciado el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos del Pleno del Parlamento para mantener abierto este colegio.

Así, ha recordado que en mayo se aprobó por mayoría, con los votos a favor de PRC, PSOE y Vox y en contra del PP, una moción para revertir el cierre de CEIP y, posteriormente, en junio, en el Debate del Estado de la Región, una propuesta de resolución del PSOE para asegurar el funcionamiento del centro más allá del curso 2024-2025.

Para el portavoz parlamentario socialista, es una "falta total de respeto" a los grupos pero también a la Cámara. "Todo ha sido un despropósito en el fondo pero, sobre todo, en las formas, que han sido absolutamente lamentables", ha añadido, al tiempo que ha señalado que se siguen sin conocer cuáles son "los intereses" para "el empecinamiento del Gobierno en cerrar El Pedregal" aunque ha reiterado que el edificio tiene un "alto valor urbanístico".

En cuanto a las manifestaciones de este martes del consejero de que ya no había vuelta a través para retomar la actividad del colegio El Pedregal al estar ya en marcha el proceso de escolarización, los socialistas han indicado que actualmente está abierto el plazo ordinario tras el que habrá uno extraordinario en el que se podría incluir de nuevo El Pedregal.

"No habría ningún problema si la Consejería tiene voluntad de hacerlo", han asegurado Herrán e Iglesias, para quienes si el consejero reitera que "no hay marcha atrás y que es una decisión tomada" estaría negándose a sí mismo. "Por eso decimos que es una decisión política, porque tras las cautelares ya no tiene la justificación de que era una cosa de la Fundación que quería revertir el alquiler", han apostillado.

Por considerar que se puede y debe revertir la situación, desde el PSOE, tal y como ya hizo ayer la alcaldesa, han instado al Gobierno ha convocar una nueva reunión del Patronato de la Fundación Barquín Hermoso para continuar con el alquiler del inmueble y que los niños y niñas puedan regresar a las aulas en El Pedregal en septiembre.