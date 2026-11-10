El PSOE exige la dimisión de Silva por "haber ocultado y negado el robo de miles de datos" de Yedra

Archivo - La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones - PSOE - Archivo

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha exigido la dimisión del consejero de Educación, Sergio Silva (PP), por "haber ocultado y negado el robo masivo de miles datos personales" de docentes, alumnos y familias de la plataforma educativa Yedra en 2024.

Así lo ha señalado este martes en un comunicado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, que ha lamentado que el Gobierno del PP de María José Sáenz de Buruaga "no actuase ante la brecha de seguridad que le advirtió el Centro Nacional de Criptografía en abril de 2024 cuando se estaban extrayendo archivos de la plataforma".

"No sólo no actuaron sino que después lo negaron y lo ocultaron en un ejercicio de falta de transparencia impropio de un gobierno democrático", ha denunciado Quiñones, que ha advertido que, entre los miles de archivos extraídos, se encontraban DNI, direcciones de residencias y de correos electrónicos e incluso fotografías.

Para la socialista, "lo que el PP llama prudencia en realidad es un gobierno opaco, que no ofrece ni información ni da la cara para explicarlo. Estamos en las peores manos y los datos de la comunidad educativa en riesgo".

Así, ha evidenciado que se trata de información de "debería tener la máxima protección en todos los casos pero especialmente en los menores de edad, en los alumnos que utilizan el sistema gestionado por la propia Consejería de Educación que dirige Sergio Silva".

Aunque haya sido ahora cuando la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) haya emitido un informe sobre lo ocurrido, la portavoz socialista ha criticado que "han pasado más de dos años y el Gobierno del PP no ha hecho nada para solucionar lo ocurrido".

"Ahora dicen que van a dedicar casi 10 millones de euros de los Presupuestos de 2027, unos presupuestos que no se van a aprobar, para desarrollar e implantar una nueva aplicación. ¿Por qué no lo incluyeron en las cuentas de 2025 después de se hubiese producido un robo de datos de tanta gravedad y envergadura? Un nuevo brindis al sol de un Gobierno en blanco que ni gobierna ni gestiona", ha cuestionado.

La dirigente socialista ha rechazado que desde el Gobierno "traten de tapar este desastre mayúsculo con esa inversión cuando llega mal y tarde" y, además, intenten "complicar ahora el trabajo de los docentes" a los que "se quiere obligar a acceder con sus certificados y teléfonos personales para realizar tareas como pasar lista, consultar una ficha o registrar calificaciones".

En este sentido, la portavoz del PSOE cántabro ha señalado que "nueva carga de trabajo burocrático para los docentes con una descarga de trabajo administrativo que es una nueva responsabilidad que no tienen porque asumir".

Por último, Quiñones ha afirmado que la solución que ofrece el Partido Popular plantea un horizonte de tres años, hasta 2030 para su implantación, "con lo cual ni soluciona ni resuelve: es solo un parche con el que quieren salir del paso".

"Silva debe dimitir y, si no lo hace, la actual presidenta de Cantabria, la señora Buruaga, deberá actuar en consecuencia y proceder al cese del consejero por no haber actuado con la transparencia, diligencia y responsabilidad que un incidente de esta magnitud", ha concluido.