El PSOE exige a Igual que actúe ante el "abandono" del Panteón del Inglés

Panteón del Inglés - PSOE

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal socialista, Daniel Fernández, ha reclamado al Ayuntamiento una actuación urgente ante el "abandono" del Panteón del Inglés, situado en los acantilados de Cueto, tras comprobar que su puerta de acceso se encuentra abierta y que en su interior hay un colchón y señales de que alguna persona podría estar utilizando el espacio para pernoctar.

Este viernes, Fernández ha anunciado que el Grupo Socialista registrará un ruego para el próximo Pleno municipal en el que solicitará que se inspeccione el monumento, se compruebe si la puerta ha sido forzada y se adopten las medidas necesarias para garantizar su conservación y seguridad.

"Estamos hablando de un monumento con más de 130 años de historia. No parece razonable que tengamos que pedir en un Pleno algo tan básico como revisar su estado y asegurar su puerta de acceso", ha señalado en un comunicado.

El Panteón del Inglés fue construido en 1892 en memoria de William Rowland, un ciudadano británico fallecido en 1889 tras sufrir un accidente a caballo. Se trata de una singular construcción neogótica que nació como homenaje de un amigo y que forma parte del patrimonio histórico y del paisaje de Santander.

El portavoz socialista ha recordado que el monumento está incluido en el Catálogo de Bienes Culturales del Ayuntamiento de Santander y que el propio Consistorio ya asumió su restauración en 2011, cuando se realizaron trabajos de recuperación de las fachadas, la puerta de forja y la instalación de una nueva cerradura. "Por tanto, conoce su valor y sus necesidades de conservación. Lo que pedimos es que vuelva a actuar y no espere a que su estado empeore", ha explicado.

Fernández ha insistido en que, con independencia de la titularidad registral del inmueble, "que deberá ser confirmada por los servicios municipales", el Ayuntamiento tiene competencias en materia de protección del patrimonio histórico "y debe promover las actuaciones necesarias para evitar su deterioro".

"No podemos presumir de la historia de Santander y después olvidarnos de los lugares que forman parte de ella. Cuidar una ciudad también consiste en ocuparse de estas pequeñas cosas", ha afirmado.

Asimismo, ha pedido que, si se confirma que alguna persona está utilizando el monumento para dormir, intervengan los servicios sociales municipales para conocer su situación y ofrecerle una alternativa adecuada.

Por último, ha lamentado que una actuación de mantenimiento y conservación de estas características "tenga que llegar al Pleno municipal para que el equipo de Gobierno tome medidas".