El PSOE exige los informes ambientales que avalan la celebración de Campoo Estación Sonora en espacios protegidos

Archivo - La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE - Archivo

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido al Gobierno de Cantabria (PP) que haga públicos los informes ambientales que avalan la celebración de su nuevo proyecto cultural Campoo Estación Sonora en espacios protegidos como la fuente de El Chivo.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha indicado que parte de la programación anunciada por el Ejecutivo regional se desarrollará en espacios integrados en la Red Natura 2000 y en el Área de Recuperación del Oso Pardo, por lo que considera "imprescindible" que el Gobierno explique "con absoluta claridad" qué estudios ha realizado y qué garantías existen para asegurar la compatibilidad del proyecto con la conservación del entorno.

Quiñones ha reclamado "la máxima transparencia" al Ejecutivo y criticado que "una vez más, el PP anuncia un gran proyecto antes de explicar cómo va a garantizar la protección del medio natural".

Por ello, la portavoz de los socialistas cántabros ha pedido este viernes al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga que haga públicos todos los informes técnicos, ambientales y las autorizaciones que sustentan la celebración del ciclo de conciertos Campoo Estación Sonora en distintos enclaves "de alto valor ecológico" del sur de Cantabria.

Quiñones ha señalado que los socialistas comparten el objetivo de impulsar el desarrollo económico, turístico y cultural de Campoo, una comarca "que necesita oportunidades y apoyo institucional", pero ha advertido de que "ninguna estrategia de futuro puede desarrollarse a costa de generar dudas sobre la protección de uno de los espacios naturales más valiosos de nuestra comunidad autónoma".

"Los campurrianos y las campurrianas merecen inversiones, actividad económica y oportunidades durante todo el año, pero también merecen que el Gobierno actúe con el máximo rigor y transparencia cuando impulsa proyectos en un entorno natural de enorme valor ambiental", ha subrayado.

En este sentido, Quiñones ha criticado que "una vez más, el Gobierno de Buruaga vuelve a anunciar un gran proyecto antes de explicar cómo piensa garantizar su compatibilidad con la normativa ambiental y la protección del medio natural".

"La protección de nuestro patrimonio natural no puede quedar subordinada a una operación de promoción turística del Gobierno de Buruaga. Si el Ejecutivo está convencido de que este proyecto es compatible con la conservación del entorno, que haga públicos todos los informes técnicos y ambientales que lo avalan", ha insistido.

"El problema no es organizar actividades culturales en Campoo. El problema es hacerlo en espacios de máxima sensibilidad ambiental sin explicar a los cántabros y las cántabras qué estudios se han realizado, qué autorizaciones existen y qué medidas se van a aplicar para minimizar el impacto sobre estos enclaves", ha reiterado.

En este sentido, el PSOE ha preguntado al Gobierno de Cantabria si existe una evaluación específica sobre la afección del festival al medio natural, qué informes analizan el impacto del ruido, de la afluencia de visitantes, del tráfico o de las actividades nocturnas previstas y qué medidas se adoptarán para proteger la fauna, los hábitats y garantizar la correcta gestión de los residuos y la restauración de los espacios utilizados.

"No entendemos por qué el Gobierno pide el máximo nivel de exigencia cuando cualquier colectivo o entidad quiere desarrollar actividades en espacios protegidos y, sin embargo, cuando es el propio Ejecutivo quien organiza un festival, todavía no conocemos los informes que justifican su compatibilidad ambiental".

Finalmente, Ainoa Quiñones ha advertido de que "la propaganda nunca puede ir por delante del rigor" y ha concluido que "si todos los informes existen, el Gobierno lo tiene muy sencillo: publicarlos. Y si no existen, estaremos ante una enorme irresponsabilidad política. En cualquiera de los dos casos, la transparencia es una obligación, no una opción".