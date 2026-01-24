El PSOE exige que se paralice el convenio singular con el hospital Santa Clotilde - PSOE

SANTANDER 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha aprobado este sábado, durante su Comité Autonómico, una resolución para defender la sanidad pública, en la que exige al Gobierno de Cantabria (PP) paralizar el convenio singular con el hospital privado de Santa Clotilde y destinar al Servicio Cántabro de Salud (SCS) los 256 millones asignados al mismo.

De esta forma, los socialistas cántabros han reclamado al Ejecutivo regional que "revierta los recortes y deterioro de la sanidad pública, con inversiones que refuercen las plantillas de profesionales y mejoren las prestaciones médicas existentes", ha informado el PSOE a través de una nota de prensa.

Además, han denunciado "el desmantelamiento" del hospital comarcal de Laredo, el cierre del centro de salud de Reinosa, "el engaño" con la construcción del hospital de Castro Urdiales, "la falta" de médicos en los SUAP, el cierre de consultorios rurales, "la reducción progresiva" del horario del servicio de urgencias pediátricas en el hospital de Sierrallana, la falta de pediatra en Liébana y "el mal funcionamiento" del transporte sanitario no urgente.

En la resolución aprobada, han afirmado que, "en solo dos años y medio de legislatura, se comprueba que la estrategia del PP se caracteriza por la depreciación de los servicios públicos, los recortes de las prestaciones sociales y el deterioro del estado del bienestar en la comunidad autónoma.

También han incidido en "el historial" de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, como consejera de Sanidad entre 2011 y 2015 "con dos nefastos hitos", han criticado.

Sobre la legislatura actual, los socialistas han denunciado que "se ha acelerado su proyecto de demolición del Servicio Cántabro de Salud (SCS)".