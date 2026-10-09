El PSOE pedirá el martes al Parlamento reprobar a Media por su "nefasta gestión" ante el problema de la vivienda

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista llevará al Pleno del próximo martes, 13 de octubre, su iniciativa para que el Parlamento repruebe al consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el popular Roberto Media, por su "falta de voluntad deliberada" para dar respuesta al problema de la vivienda y sus "constantes faltas de respeto y menosprecios" a los grupos de la oposición.

Como ha explicado este viernes en rueda de prensa el portavoz parlamentario, Mario Iglesias, a través de una proposición no de ley los socialistas solicitarán a la Cámara la reprobación del consejero y al Gobierno su posterior cese, tras lo que consideran una gestión "nefasta" con la que "la especulación se ha desbocado" y "los precios se han disparado".

"Es el consejero que liberalizó el suelo rústico, que potencia un modelo de masificación turística con PSIR que nadie quiere y piscinas de olas a escasos kilómetros del Cantábrico, que presenta un PROT que ni ordena ni clasifica un metro de suelo protegido y que nos ha traído una Ley de Vivienda que no resuelve la raíz del problema", ha argumentado Iglesias.

En este punto, ha recalcado que las comunidades tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, y "desde que el PP llegó al Gobierno, el precio no ha dejado de subir". "Llevan tres años y medio gobernando Cantabria para venderla al mejor postor y dificultar una vida digna a quien vive aquí", ha opinado.

De hecho, ha lamentado que "el mayor mérito" de Media "llegó en junio y fue colocar a nuestra región como líder nacional en aumento del precio de la vivienda, un 41,6%".

"Su política de vivienda se resume en liberalizar suelo para que se construyan segundas residencias y boicotear toda ayuda que venga del Gobierno de España", que "nos dio herramientas para evitar que los precios se dispararan" y desde la Consejería cántabra "se han rechazado", "despreciando públicamente a los ayuntamientos que las reclaman", ha continuado.

Precisamente, el otro motivo para la reprobación del consejero son sus "formas intolerables". Iglesias ha puesto el foco en las "faltas al respeto una y otra vez" a la oposición en el Parlamento, como a su juicio ocurrió el mes pasado en la comisión sobre el proyecto Olucas Surf Center, donde a su juicio "perdió totalmente la compostura".

VINCULACIÓN DE SANTA CLOTILDE A LA RED DEL SCS

Por otro lado, en el Pleno del 13 de octubre los socialistas también interpelarán al Gobierno sobre la situación de los profesionales sanitarios tras la vinculación del Hospital Santa Clotilde a la red del Servicio Cántabro de Salud mediante el convenio singular.

Después de las explicaciones dadas por el Ejecutivo sobre la polémica por la gestión de las listas de espera y la derivación de pacientes a la privada, el Grupo Socialista preguntará en la sesión plenaria "en qué situación quedan con este convenio los trabajadores", que "necesitan certezas y verdad".

Finalmente, el PSOE preguntará al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, sobre el "estado de abandono" de la Colegiata de San Martín de Elines, que, según los socialistas, se encuentra en una situación "lamentable" pese a ser "la joya arquitectónica" de Valderredible, declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional. El portavoz parlamentario ha cuestionado "cómo es posible que se haya llegado a este punto de dejadez absoluta", ante el que ha reivindicado que "el Gobierno del PP tiene que actuar".