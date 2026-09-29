El PSOE pedirá en el Parlamento aprobar una Ley de Cambio Climático antes de que termine la legislatura

Archivo - Imagen veraniega de la playa del Puntal y Somo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista pedirá en el Pleno del Parlamento del lunes, 5 de octubre, elaborar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Cantabria y que sea aprobada antes de terminar la legislatura.

La nueva norma incluiría medidas de protección de la salud pública frente al calor extremo, protección del litoral y de los sectores primario y pesquero y planificación específica frente a incendios, sequía e inundaciones.

Los socialistas van a plantear la iniciativa a través de una proposición no de ley (PNL) en la que también solicitan un órgano consultivo de base científica que asesore en el desarrollo de la norma y que ésta parta de un proceso "serio" de participación con la comunidad científica, los agentes sociales y económicos, el sector primario y pesquero, las entidades locales y las organizaciones ambientales.

En particular, piden tener en cuenta especialmente a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), al Instituto de Hidráulica de Cantabria y a la Universidad de Cantabria.

Su portavoz, Mario Iglesias, ha defendido la "urgencia" de actuar ante el cambio climático, un fenómeno "sobradamente demostrado por la ciencia y que cada día tiene más consecuencias".

"Cantabria ya está pagando la factura tanto en vidas como en pérdidas en el sector primario y en dinero público de emergencia para ayudas", ha opinado.

Y ha puesto de relieve que el verano de 2026 ha sido el más cálido en Cantabria desde que se tienen registros, según la AEMET, que la temperatura del Mar Cantábrico ha alcanzado niveles históricos y que se han batido récord de temperaturas en varios puntos superando los 40ºC.

En su criterio, estos datos ponen de manifiesto la necesidad de una respuesta que "salve vidas, proteja el empleo y defienda el patrimonio natural".

Además, la proposición no de ley defenderá la importancia de que la comunidad autónoma disponga de un marco normativo propio que incorpore el principio de resiliencia climática de manera transversal en todas las políticas.

Cantabria "va tarde y solo dispone de la Estrategia frente al Cambio Climático 2018-2030"; una herramienta que, en manos del PP, es "papel mojado", ha afirmado tras señalar que siete regiones ya han dado el paso y han aprobado su propia ley.

Finalmente, también reclamará que la comunidad se incorpore activamente a las negociaciones del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática promovido por el Gobierno de España.