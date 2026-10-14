El PSOE pide exigir a la adjudicataria de la rehabilitación del Mercado de México que asuma el sobrecoste

El portavoz del PSOE de Santander, Daniel Fernández - PSOE

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, ha defendido que el Ayuntamiento debe exigir a la empresa adjudicataria de la rehabilitación del Mercado de México que asuma el sobrecoste de la actuación, que la mantiene paralizada.

En un comunicado, Fernández ha vuelto a solicitar al Consistorio toda la información disponible sobre el estado del proyecto y sus perspectivas de ejecución, y ha exigido que se hagan públicos los informes técnicos y económicos que justifican este incremento del coste, así como las consecuencias que tendrá para el desarrollo de la actuación.

"Decir ahora que el inmueble tiene 60 años para justificar un sobrecoste de esta magnitud es de risa. La adjudicación se ha hecho ahora, no hace 60 años. Tanto el Ayuntamiento como la empresa concesionaria conocían previamente las características y el estado del Mercado y, aun así, se comprometieron a una actuación de estas dimensiones", ha señalado Fernández.

Para el portavoz socialista, no es aceptable que los santanderinos tengan que asumir automáticamente las consecuencias económicas de un incremento de costes "que debe ser explicado y justificado". Por ello, ha reclamado al equipo de Gobierno (PP) que aclare las condiciones de la concesión y determine qué responsabilidades corresponden a la empresa adjudicataria.

En este sentido, Fernández ha planteado que sea la concesionaria quien afronte el sobrecoste, en lugar de trasladar esa carga a las arcas municipales. "Estas cuantías adicionales no tienen por qué sufragarlas los vecinos y vecinas de Santander. Si la concesionaria quiere instalar un Mercadona, quizás debería reunirse con la empresa, exponerle el sobrecoste que tienen que afrontar y estudiar una actualización del alquiler que permita asumirlo".

Desde el PSOE también han querido poner el foco en la situación de los comerciantes habituales del Mercado. "Las personas que trabajan aquí han tenido que escuchar el anunció del proyecto en enero de 2024, la promesa de que las obras comenzarían para principios de 2025 y el compromiso de que la reapertura completa se produciría a mediados de 2026. Sin embargo, Gema Igual no ha cumplido ninguno de estos plazos", ha criticado Fernández.

El portavoz socialista ha insistido en que el Ayuntamiento debe "actuar con rigor, defender el interés público y garantizar que cualquier modificación económica esté debidamente justificada". "No puede ser que cada vez que hay una obra en Santander aparezcan nuevos sobrecostes y que nadie dé explicaciones claras sobre sus causas ni sobre quién debe pagarlos", ha denunciado.

En este contexto, se ha remitido a la situación del Mercado de Puertochico, que, a su juicio, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar la planificación, el control y la gestión de las actuaciones municipales para evitar que los incrementos presupuestarios se conviertan "en una constante".

"Santander no puede seguir pagando la falta de previsión y planificación del equipo de Gobierno de Gema Igual. Los vecinos y vecinas merecen saber por qué una obra acaba costando más millones de euros de lo previsto y quién va a asumir esa factura. Nuestra obligación es defender el dinero público, exigir responsabilidades y garantizar que los comerciantes del Mercado de México tengan, de una vez por todas, una solución después de tantos años de espera", ha concluido.