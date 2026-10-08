El PSOE pide en el Parlamento la información del proyecto 'Bosques de Santander'

Daniel Fernández, Ainoa Quiñones y Mario Iglesias - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este miércoles una solicitud en la Cámara autonómica para tener toda la documentación e información del macroproyecto 'Bosques de Santander', que contempla la construcción de 7.850 viviendas --4.710 libre y 3.140 protegida a precio asequible--, así como albergará la futura Ciudad de la Justicia, un aparcamiento disuasorio de 1.300 plazas y zonas verdes entre los municipios de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, junto con el secretario general de la Agrupación de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, y el portavoz parlamentario, Mario Iglesias, después de que el lunes la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga (PP), confirmara que su promotor, el Grupo Empresarial Real de Piasca, presentará un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para tal fin.

Quiñones ha calificado el anuncio, "a bombo y platillo", de 'Bosques de Santander' como un "despropósito fantasma", como si fuera "una promoción de vivienda privada por parte del Gobierno autonómico, por parte de la señora Buruaga".

Ha apuntado que el "problema" es que detrás del mismo están "intereses privados, con nombres y apellidos", pero quien lo anuncia es el Ejecutivo regional que, "por encima de todo" está "para defender los intereses de la ciudadanía".

"Es humo negro. Es un anuncio desesperado del Gobierno de Buruaga, que ha dejado pasar una legislatura entera sin hacer nada", ha aseverado la dirigente socialista, que ha acusado a la presidenta de estar "totalmente escondida" durante más de tres años y, ahora, presentar "megaproyectos con muchas infografías e inteligencia artificial que se van a llevar a cabo en la próxima década".

También la ha reprochado que en esta legislatura "no haya hecho ni una sola inversión", algo, ha afirmado, que "es lo que le pesa", ya que "se va a tener que presentar a las urnas en unos meses sin nada que ofrecer a la ciudadanía, sin nada que decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria. ¿Qué ha hecho por mejorar su vida? No ha hecho absolutamente nada", salvo "recortar en derechos". "Una legislatura en blanco", ha resumido.

"Cantabria no merece un Gobierno que pasa de estar escondido a venderla a los especuladores y a los intereses particulares. No puede estar en manos de quienes no defienden el interés general, no defienden lo público, sino los intereses particulares de unos pocos especuladores que ven en este Gobierno algo bueno para hacer su propio negocio", ha dicho.

Mientras, ha aseverado Quiñones, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), "dice no tener la información y que estudiará su viabilidad".

"Buruaga ha soñado con su Disneyland particular e Igual ha puesto los pies en la tierra. ¿Quién lo iba a decir?", ha ironizado, para enfatizar que dos mandatarias del PP son "incapaces de ponerse de acuerdo" mientras se está "jugando" con los intereses de los vecinos de Rucandial.

"Los santanderinos y los cántabros tenemos derecho a conocer todo el detalle de qué se va a construir, dónde, qué impacto va a tener en ese suelo, en los espacios naturales y qué infraestructuras serán necesarias; qué compromisos asumirá la iniciativa privada y qué beneficio público tiene para que sea anunciado un PSIR", ha incidido la socialista.

Finalmente, se ha preguntado respecto a la aprobación del PSIR "qué garantías tiene la ciudadanía de que el interés general va a estar por encima de cualquier interés particular".

NUEVO PGOU

En esta línea, Daniel Fernández ha reclamado la necesidad de que Santander tenga un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"Necesitamos planificar de forma integral nuestra ciudad y decidir dónde queremos vivienda, dónde queremos actividad económica, dónde queremos zonas verdes, cómo queremos movernos, qué suelo queremos proteger y cómo queremos que sea esta ciudad dentro de veinte años. No tiene sentido tener bloqueado el Plan General y pretender sustituir la planificación de Santander por el PSIR de un promotor privado", ha señalado.

Respecto al PSIR, el portavoz socialista ha dejado claro que "no es un trámite sin importancia" y que, si finalmente obtiene la declaración de interés regional y supera toda la tramitación, "puede transformar suelo, ordenar usos y condicionar el planeamiento urbanístico".

Desde el Grupo Municipal Socialista se oponen a esta iniciativa porque no comparten el supuesto interés general defendido por la presidenta Buruaga y consideran que una actuación de estas características no puede plantearse al margen de una planificación global de la ciudad.

Fernández también ha trasladado su apoyo a los vecinos de Rucandial, con quienes ha asegurado que ya ha mantenido contacto y con los que se reunirá en los próximos días.

"Mientras nosotros llevamos cinco días leyendo noticias sobre este proyecto, ellos llevan muchos años viviendo allí. Allí están sus casas, sus familias, sus recuerdos. Por eso, vamos a exigir que cualquier decisión que pueda afectar a sus viviendas cuente con ellos desde el principio, porque el interés general del que habla Buruaga también son ellos", ha añadido.

Por último, el portavoz municipal ha planteado además otro debate que, a su juicio, Santander "debe abordar". "El PCTCAN está prácticamente lleno. Tenemos la Universidad de Cantabria, tenemos talento y tenemos jóvenes que se marchan porque no encuentran aquí las oportunidades laborales que necesitan", ha enfatizado.

"¿De verdad uno de los últimos grandes espacios de Santander solo puede pensarse desde la vivienda? ¿Por qué no pensamos también en ampliar el PCTCAN? ¿Por qué no reservamos suelo para atraer empresas? ¿Por qué no pensamos en innovación, conocimiento y empleo cualificado?", ha concluido.