El PSOE preguntará en el Parlamento por los criterios de sostenibilidad medioambiental del teleférico del Pas

El portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, Mario Iglesias - PSOE

Pone en duda la estrategia turística del Gobierno cántabro: "Realiza proyectos similares a los de los años 80"

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) - El PSOE de Cantabria ha registrado en el Parlamento autonómico una batería de preguntas sobre el proyecto del teleférico-mirador de Vega de Pas, para conocer, entre otros, los criterios de sostenibilidad medioambiental que ha seguido el Gobierno de Cantabria (PP) para impulsarlo.

Su portavoz parlamentario, Mario Iglesias, ha considerado que este proyecto tiene "un enorme impacto ambiental" y "ninguno económico ni social" para los Valles Pasiegos ni para la región.

Así lo ha expresado en un comunicado en el que ha afirmado que esta zona es uno de los enclaves naturales "más espectaculares" de Cantabria y que "no necesita ninguna infraestructura con impacto medioambiental y paisajístico". "Es un reclamo por sí mismo que no necesita más que tiempo para disfrutarlo, recorrerlo y admirarlo", ha dicho.

Con las preguntas registradas, los socialistas quieren saber qué criterios de sostenibilidad medioambiental ha seguido el Gobierno de Cantabria (PP) para impulsar el proyecto del teleférico o si "todo está promovido, como siempre, por los intereses privados, la especulación y el pelotazo de dinero público destinado a que otros hagan negocio".

En este sentido, el portavoz parlamentario se ha cuestionado la repercusión económica que va a tener para los Valles Pasiegos un proyecto financiado con recursos públicos que "va acabar gestionado por una empresa privada a la que se cede la explotación durante 40 años".

ESTRATEGIA DE TURISMO

Además, ha puesto en duda la estrategia de turismo del Ejecutivo cántabro y ha lamentado que "que en vez de avanzar en sostenibilidad", realiza proyectos "más similares a los que se realizaban en los años 80".

"¿Cómo se va a poder gestionar el volumen de turismo que va a aumentar en un espacio como Vega de Pas con este proyecto según proclama el PP?", ha enfatizado.

Para el socialista, Cantabria necesita un "mejor" turismo y ha puesto de ejemplo la experiencia de otros territorios masificados de los que la región puede "aprender".

De la misma forma, ha criticado que el "objetivo" del PP sea convertir un lugar "único y excepcional", que "no necesita macro proyectos porque ya es reconocible por sus espacios naturales", en "un parque de atracciones que podría haberse situado en un lugar con menor impacto social y medioambiental".

Por último, ha lamentado que la "única" estrategia turística de los 'populares' sean "macroproyectos que financian con recursos públicos para dejar en manos de negocios privados sin criterios de sostenibilidad y sin un análisis de las necesidades de Cantabria", ha concluido.