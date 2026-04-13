El PSOE presentará una enmienda parcial a los Presupuestos para la redacción del proyecto del centro de salud de Castro

Archivo - El consejero de Salud, César Pascual, en su visita a Castro Urdiales. Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista y exconsejero de Salud durante la pasada legislatura, Raúl Pesquera, ha avanzado que el PSOE presentará una enmienda parcial a los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 -que el pasado jueves superaron las enmiendas a la totalidad- por la que pedirá una partida de 200.000 euros para la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Castro Urdiales.

Así lo ha anunciado durante una interpelación al consejero de Salud, César Pascual (PP), sobre los proyectos del centro de salud y el Hospital de Alta Resolución que se acometerán en el municipio.

Mientras tanto, el consejero ha detallado que la separación de estos dos proyectos en dos parcelas independientes -avanzada en el último pleno ordinario del 30 de marzo- se ha decidido por la aparición de una nueva parcela que permitiría mantener el centro de salud en el casco urbano.

En este sentido, mientras el terreno dedicado al hospital "sigue su curso administrativo" con la tramitación del desarrollo urbanístico, Pascual ha afirmado que el Ayuntamiento todavía no ha cedido la parcela destinada al centro de salud.

Por su parte, Pesquera ha asegurado que el equipo de Gobierno municipal está a la espera del requerimiento de la Consejería para materializar la cesión del terreno, a lo que Pascual le ha respondido que, si de ello depende, la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), recibirá "esta misma tarde" el burofax para requerirla.

Además, ante la afirmación del socialista sobre que el PP "no ha hecho nada" durante esta legislatura, el 'popular' ha respondido que el Gobierno de Cantabria cuenta con dos planes funcionales independientes para estas dos dotaciones, algo que no existía antes de comenzar su mandato, y ha detallado que el centro de salud contará con 18 consultas.

MATERIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

En otro punto del orden del día, el consejero ha tratado el suministro de recursos, equipamiento y material en los centros de Atención Primaria en una interpelación del Grupo Regionalista, que ha denunciado el "deterioro progresivo" de este servicio, en palabras de la diputada y candidata a las elecciones de 2027, Paula Fernández.

La regionalista ha acusado una "falta de material básico, ausencia de uniformes reglamentarios, déficit de equipos de protección, insuficiencia de material sanitario, suministros esenciales y otros recursos imprescindibles para el correcto desarrollo de la actividad asistencial", y ha alertado del estado de las infraestructuras sanitarias y de un "grave problema" de recursos humanos.

En respuesta, Pascual ha asegurado que el problema de la Atención Primaria de Cantabria es "lo que no se hizo" durante los ocho años del bipartito PRC-PSOE, que "no renovó infraestructuras que cuando llegamos se caían" y "no se mejoraron" las condiciones laborales.

Sobre el abastecimiento de material, el consejero ha apuntado que se han registrado 2.345 incidencias durante el 2025 por déficit de dotación de materiales, así como una reducción del 17% en los problemas de mayor impacto, una situación que "afecta a todo el sistema sanitario europeo", ha añadido.

Asimismo, ha insistido en que la Atención Primaria "no está en crisis", sino que se encuentra en un proceso de "transformación" e "inversión", y ha citado el Plan de Infraestructuras e Inversiones específicas en adquisición de material sanitario.