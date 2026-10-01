El PSOE propondrá en el Parlamento extender la gratuidad del transporte escolar a Bachillerato y FP del entorno rural

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE propondrá en el Parlamento regional extender progresivamente la gratuidad del transporte escolar a los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional del entorno rural para "ayudar a las familias y que nadie deje de estudiar por no poder hacer frente a gastos derivados de la educación".

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, tras la reunión que ha mantenido este jueves con representantes de la Junta de Personal Docente, encabezados por su presidenta, Rus Trueba, y varios dirigentes del partido como la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, y el portavoz parlamentario, Mario Iglesias.

El líder socialista ha señalado que el transporte escolar es gratuito hasta la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y ha defendido que ese mismo servicio "serviría para que los estudiantes de Bachiller y FP puedan tenerlo también de forma gratuita". "Nos parece una iniciativa clave y que tiene especial incidencia en el entorno rural, cuyos alumnos son los que más dificultades tienen", ha dicho.

Y es que, precisamente, la escuela rural y su defensa centrará el trabajo del PSOE en los próximos meses, ha avanzado el secretario general del partido, que ha reivindicado que "la escuela rural es la base sobre la que se sostiene la educación de los niños y niñas que son el futuro de nuestros pueblos".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno del PP de María José Sáenz de Buruaga "esté cerrando escuelas rurales, condenando a los pueblos" de la comunidad autónoma y a sus estudiantes y que lo esté materializando con "la excusa de que no hay niños". Frente a ello, ha avanzado que el PSOE va a pedir que la Consejería de Educación elabore un mapa que permita "ver dónde tenemos que poner los recursos"

"Lo que no puede ser es que se cierren estas aulas en la escuela pública mientras se abren en centros concertados y privados", ha espetado el socialista, que ha reivindicado que la prioridad para el PSOE es la educación pública y que, por tanto, el dinero público se destine a la escuela rural y a las aulas de uno y dos años y no centros concertados.

Además, en la defensa del PSOE de la escuela rural, ha reclamado el fortalecimiento de todos los servicios complementarios de la educación, desde las actividades extraescolares, el transporte escolar o los comedores. Al referirse a este último servicios, Casares ha criticado que haya niños que se estén quedando sin este servicio por falta de plazas como ocurre en el CEIP Costa Quebrada en Soto de la Marina, en el municipio de Santa Cruz de Bezana.

"No se puede permitir que no se garantice a los niños un servicio tan básico", ha señalado el líder socialista.

"AMBICIÓN Y APUESTA PRESUPUESTARIA"

Casares ha enfatizado que para garantizar la mejor enseñanza pública "se requiere ambición y apuesta presupuestaria" y no "hacer la trampa que trata el PP, que manifiesta que la partida para Educación es una de las que más crecerá en el proyecto de Presupuestos para Cantabria para 2027 sin detallar a dónde va ese dinero".

Y es que, ha criticado, en las cuentas de estos años de Gobierno popular se han aumentado de forma sistemática los recursos para la educación concertada. "Van aumentado los recursos públicos que acaban en manos privadas y nosotros lo que queremos es que el dinero público vaya a la escuela pública, es nuestras máxima prioridad", ha apostillado.

Por otro lado, el secretario general del PSOE ha apoyado las reivindicaciones que la Junta de Personal Docente mantiene sobre la mesa y a las que no está dando respuesta el consejero del ramo, Sergio Silva, mientras que sí está convirtiendo en "habitual" sus "ataques constantes" a los representantes sindicales , algo "inadmisible en democracia".

Casares ha expresado el apoyo del PSOE a las reclamaciones de los docentes de bajada de ratios, regulación de las actividades extraescolares, refuerzo de la educación en diversidad y, en general, la mejora de la financiación de la educación pública.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Personal Docente ha denunciado que la enseñanza pública "no es una prioridad" para el actual Ejecutivo autonómico, que ha recortado más de 108 puestos de trabajo y con el que se están dando "problemas insólitos" con la escolarización.

Mientras, Trueba ha señalado que los docentes mantienen sobre la mesa del consejero la regulación de las actividades extraescolares para dar cobertura jurídica y seguridad a estas salidas, así como con compensaciones horarias a los profesores y becas para el alumnado. Ha recordado que está vigente una huelga de estas actividades extraescolares desde el inicio de curso y, sin embargo, Silva sigue sin presentar una contrapropuesta.

Igualmente, la Junta de Personal sigue con la campaña 'Por la Pública' en la que reclama que se mantengan las unidades en las enseñanza pública, que se libere al profesorado de la "burocracia asfixiante" y que llegue "cuanto antes" la bajada de ratios.