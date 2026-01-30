El PSOE propone una ayuda a la compra de vivienda que cubra el 20% de su coste y la convierta en protegida

El secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE llevará al primer Pleno del nuevo periodo de sesiones del Parlamento de Cantabria una proposición no de ley (PNL) que instará al Gobierno regional (PP) a crear una ayuda directa a la compra de vivienda que cubra en torno al 20% de su coste y la convierta en vivienda protegida para siempre.

Además, en materia sanitaria presentará otra PNL con reivindicaciones de las matronas, así como una pregunta sobre el convenio con Santa Clotilde. También preguntará en la sesión por actuaciones para posibilitar la apertura del puerto de Requejada, y por los proyectos de restauración ambiental en los terrenos de la antigua mina de Reocín.

Así lo ha avanzado el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, que ha dado a conocer este viernes la batería de iniciativas que defenderá el Grupo en el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones, este lunes 2 de febrero.

Respecto a la propuesta en materia de vivienda, Iglesias ha subrayado que este asunto "se está convirtiendo en un verdadero drama social para el que la única solución posible es la vivienda protegida y las políticas públicas".

"No vale cualquier política", sino solo las que "ponen límites a la especulación y velan por una vivienda realmente accesible, todo lo contrario de lo que está haciendo el PP", ha sentenciado, al tiempo que ha subrayado que "la vivienda no es un negocio sino un derecho constitucional y, como tal, hay que gestionarlo desde lo público".

Así, ha lamentado que el Gobierno regional "se esté centrando en liberalizar el suelo y esté apostando por un modelo turístico masificado que aumenta la tensión en unos precios ya disparados".

"Están ayudando más al que viene de fuera y quiere tener una segunda residencia que a los cántabros", ha lamentado Iglesias, para quien, desde que el consejero Roberto Media es el máximo responsable del área, los precios "se han disparado a pesar de la gran cantidad de viviendas vacías".

MATRONAS Y SANTA CLOTILDE

Por otro lado, los socialistas cántabros han propuesto una PNL para poner sobre la mesa las "justas reclamaciones" de las matronas la situación "insostenible" en la que se encuentran, con "ratios desproporcionadas y una sobrecarga de trabajo inasumible que pone en riesgo la salud y los derechos de miles de mujeres".

Según ha detallado, Cantabria tiene 38 matronas para 42 centros de salud, y hay centros con una matrona para 12.000 o 13.000 mujeres, como ocurre en Piélagos y Astillero, que "llegan a cuadruplicar la ratio recomendada".

Esto se traduce en listas de espera de "tres y cuatro meses" para citologías, retrasos en las primeras visitas de embarazo o postparto, diferencias según el lugar de residencia o "impedimentos" para realizar una labor correcta de detección de violencia de género y prevención de ITS, ha denunciado el parlamentario.

Iglesias ha lamentado que la situación de las matronas es "un ejemplo más del deterioro de la atención sanitaria en Cantabria, dónde faltan médicos en los SUAP, se han reducido el horario de urgencias pediátricas del Hospital de Sierrallana, se ha desmantelado el Hospital comarcal de Laredo o el Centro de Salud de Reinosa sigue sin horizonte de reapertura".

Al hilo, el Grupo Socialista preguntará a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, por su "afán privatizador" respecto a la adenda del convenio con Santa Clotilde, que para el PSOE supone "256 millones de euros de dinero público blindados durante un mínimo de 16 años con una penalización ridícula si no cumplen los objetivos marcados".

"Cada millón que se va a Santa Clotilde es un millón menos para el Servicio Cántabro de Salud", ha apostillado.

Por otro lado, los socialistas preguntarán al Gobierno de Cantabria si tiene prevista alguna actuación concreta para posibilitar la apertura del puerto de Requejada, con la que espera que explique "con claridad cuál es el futuro de esta infraestructura, que constituye el segundo puerto mercante de nuestra región y un activo estratégico para la comarca del Saja-Besaya".

Por último, el grupo parlamentario socialista preguntará acerca de los cuatro proyectos de restauración ambiental en los terrenos de la antigua mina de Reocín, para conocer si han sido sometidos a información pública, la fecha de inicio de ejecución de las obras o si finalizarán en plazo para poder justificar los fondos europeos asignados.