El PSOE de Santander reclama al Ayuntamiento una solución para "desbloquear" la rehabilitación del Mercado de México

Archivo - Mercado México.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha reclamado este sábado al equipo de Gobierno (PP) una solución para "desbloquear" la rehabilitación integral del Mercado de México, después de que el incremento del coste previsto de las obras haya dejado el proyecto en una situación de "incertidumbre".

Así lo ha exigido su secretario general y portavoz municipal, Daniel Fernández, quien ha solicitado al Ayuntamiento toda la información disponible sobre el estado de la actuación y sus perspectivas de ejecución, al considerar que se trata de una infraestructura de referencia para la ciudad, fundamental para la actividad comercial y para los vecinos que acuden diariamente.

"Un mercado de estas características y relevancia para Santander necesita una solución. El Ayuntamiento no puede lavarse las manos y dejar en la estacada a los comerciantes y a los usuarios que realizan sus compras cada día en este espacio", ha recalcado.

Por ello, Fernández ha instado a la alcaldesa, Gema Igual, a abordar la situación con la empresa adjudicataria y a trabajar para encontrar una salida que permita acometer la rehabilitación.

Y es que ha criticado que "no puede ser" que cada vez que una empresa privada "ponga una pega", las obras y mejoras que necesita la ciudad "se queden paradas y quienes salgan perdiendo sean los vecinos y vecinas".

"Santander no pueden estar gobernada por los intereses de empresas ajenas al interés público", ha aseverado el dirigente socialista.

Al hilo, Fernández ha vinculado la situación del Mercado de México con los problemas de mantenimiento que, a su juicio, arrastran las infraestructuras municipales.

"Es increíble que cada vez que un espacio público necesita una reforma, las circunstancias que nos encontramos y los resultados de las catas sean mucho peores de lo previsto. Esto se suma a que en esta ciudad todo son sobrecostes cuando hablamos de mejorar las infraestructuras", ha afirmado.

INTERESES DE EMPRESAS PRIVADAS

Desde el PSOE también han expresado su preocupación por la situación de los mercados municipales y han reclamado al equipo de Gobierno una política que garantice su conservación, funcionamiento y futuro.

En este sentido, el portavoz municipal ha incidido en la situación del Mercado de Puertochico y ha advertido de que la "incertidumbre" que rodea la rehabilitación del de México pone de manifiesto la necesidad de que el Ayuntamiento "ejerza sus responsabilidades y defienda el interés general".

"La señora Igual dejó el Mercado de Puertochico en manos de una empresa privada que a día de hoy acumula varios incumplimientos en el contrato. Ahora otra empresa privada condiciona el avance de una obra fundamental en el Mercado de México y, si seguimos así, mañana puede ser el Mercado de la Esperanza el que se encuentre en una situación similar. Esto no se puede consentir", ha manifestado.

Finalmente, el socialista ha insistido en que el Ayuntamiento "debe asumir un papel activo" para garantizar que los mercados municipales dispongan de "unas instalaciones adecuadas y puedan desarrollar su actividad con normalidad, en beneficio tanto de los comerciantes como de la ciudadanía".

"Santander merece un equipo de Gobierno que ponga en el centro las necesidades de sus vecinos y vecinas. Las obras y las rehabilitaciones deben servir para mejorar la ciudad y sus servicios públicos, no para quedar bloqueadas por los intereses de empresas privadas", ha concluido.