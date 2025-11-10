PSOE señala que Cantabria es la 13ª comunidad en pago a proveedores y Agüeros responde que el Estado debe 42 millones

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha criticado durante el Pleno de este lunes que Cantabria es la decimotercera comunidad autónoma en cuanto al pago de proveedores --con una media de 40 días-- y el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), lo ha achacado a la gestión "deficiente" del Servicio Cántabro de Salud (SCS) en la anterior legislatura (PRC-PSOE) y a que el Estado debe 42,8 millones de euros del Fondo de Cohesión Sanitaria y Fondo de Garantías Asistencial 2013-2023, del que "han pagado a todos menos a Cantabria".
En este sentido, Agüeros ha lamentado que el Gobierno central "se excusa en un error de una transferencia errónea de 81.000 euros y por esa nos retienen 42 millones" y con esa cantidad "solucionamos el periodo medio de pago de este año hasta diciembre".
En concreto, el pago medio a proveedores en el mes de septiembre se situó en 40 días en Cantabria debido a que se encuentra entre los meses "más próximos al cierre del ejercicio" lo que se justifica porque el "volumen de operaciones se concentran en ese periodo, donde se ha habituado un empeoramiento del dato", ha explicado Agüeros.
"SOLO" El SCS
Sin embargo, el consejero ha acotado este incumplimiento "solo" al Servicio Cántabro de Salud (SCS), mientras el resto de entidades públicas "están pagando en tiempo y forma", ya que ha detallado que en las otras ocho consejerías "estamos en una media de 16 días" en el pago a proveedores.
Asimismo, Agüeros ha señalado la "deficiente" gestión económico-presupuestaria de anteriores legislaturas "que ya hemos encauzado", donde se dieron situaciones como "la mala gestión de documentos contables y muchos actores comprometiendo gastos sin compromiso de crédito".
Además, el titular de Economía ha cifrado los "enriquecimientos injustos" en el SCS en 19 millones de euros con el anterior Gobierno PRC-PSOE en gastos que no tenían "cobertura contractual, gastos en facturas que no pagaron y se han pagado con dinero de ahora".
Por su parte, la diputada socialista Ana Belén Álvarez ha reclamado que "en algún momento habrá de dejar de echar esas culpas a los anteriores" y ha indicado que en agosto de 2024 Cantabria era la comunidad autónoma que "mejora pagaba" a los proveedores y en un año ha caído doce puestos.
En cuanto a la situación del SCS, la socialista ha criticado que de abril a septiembre ha pasado de pagar en siete días a hacerlo en 54, así como las operaciones pendientes de pago conformadas ascienden a 66 días, lo que ha vinculado con la "falta de crédito".
A este respecto, Agüeros le ha respondido que para acceder a ese crédito Cantabria necesita "una carta de voluntad" del Gobierno central que "nos permita generarlo".