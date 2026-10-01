El PSOE de Torrelavega denuncia que los retrasos en las biopsias de Sierrallana "siguen igual" nueve meses después

El secretario general del PSOE de Torrelavega, José Luis Urraca. - PSOE

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Torrelavega ha denunciado que la demora media en la emisión de resultados de biopsias en el Hospital Sierrallana se sitúa actualmente en 32 días, "igual que hace nueve meses", frente a los 8,43 días de Valdecilla y los aproximadamente 12 días de Laredo.

En un comunicado, el secretario general del PSOE torrelaveguense y concejal de Sanidad, José Luis Urraca, ha lamentado que un paciente de Sierrallana tiene que esperar, de media, casi cuatro veces más que uno de Valdecilla para conocer el resultado de una prueba que puede ser decisiva para su tratamiento.

"Esta situación no es nueva. Ya en enero se conocía esta realidad: Sierrallana tardaba 33 días en informar las biopsias, frente a 7,43 en Valdecilla. El Parlamento de Cantabria aprobó en marzo una iniciativa socialista para reclamar soluciones y, en mayo, el Pleno de Torrelavega aprobó también una moción socialista para reforzar urgentemente el servicio de Anatomía Patológica de Sierrallana. Es decir: el problema estaba encima de la mesa y el Gobierno del PP sabía lo que estaba pasando", ha criticado.

Así, ha insistido en que el Ejecutivo regional lleva nueve meses para resolver esta situación.

En esta línea, ha subrayado que "esta es la responsabilidad del Gobierno del PP: saber que existía el problema y tardar nueve meses en actuar", y ha añadido que "en sanidad pública no puede haber pacientes de primera y de segunda", y que el código postal no puede decidir cuánto hay que esperar.

El portavoz socialista ha pedido responsabilidad al portavoz del PP en Torrelavega y de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Vargas, para que "asuma su parte de responsabilidad en esta situación y exija al Gobierno soluciones inmediatas y estables para el servicio de Anatomía Patológica de Sierrallana".

"Vargas no puede eludir el hecho de que mientras los vecinos de Torrelavega, la Comarca del Besaya y la zona occidental de Cantabria sufren en sus propias carnes el desprecio del PP por la sanidad pública, el Gobierno de Buruaga riega con casi 260 millones de euros a un hospital privado de Santander", ha concluido Urraca.