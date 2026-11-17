Archivo - La portavoz del PSOE en Cantabria, Ainoa Quiñones.-ARCHIVO - PSOE DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha afirmado que la visita que realizará este martes el expresidente 'popular' del Gobierno de España Mariano Rajoy a las obras del Llano de La Pasiega en Piélagos "augura el peor de los presagios".

Así lo ha expresado en un comunicado su portavoz, Ainoa Quiñones, tras conocerse que la presidenta autonómica y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), y Rajoy visitarán las obras en marcha, en las que "el Ejecutivo central de Pedro Sánchez (PSOE) ha invertido más de 50 millones".

Y es que Quiñones ha incidido en que la última vez que el expresidente realizó una visita a unas obras en Cantabria, las del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, "se incumplieron los pagos y anualidades y tuvo que pagarlas el Gobierno de Pedro Sánchez tras el recurso del Gobierno cántabro a la Justicia".

"Vinieron en 2015 siendo Rajoy presidente y Buruaga vicepresidenta y consejera de Sanidad, se hicieron unas fotografías en Valdecilla aún sin inaugurar, pero ya metidos en periodo electoral, anunciaron su financiación y nunca más se supo", ha denunciado.

Al respecto, la portavoz socialista ha criticado que de 2015 a 2018 "jamás incluyeron las anualidades para el pago del hospital en los presupuestos generales del Estado y fue el Gobierno del PRC-PSOE quien tuvo que denunciar al Ejecutivo de Rajoy ante los tribunales por el incumplimiento, le dieron la razón y el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que pagar lo que el Partido Popular había dejado en deuda".

Por otra parte, ha insistido en que si hoy La Pasiega va a conectarse con el Puerto de Santander a través de la estación intermodal "es gracias al Gobierno de Pedro Sánchez porque el Gobierno de Rajoy rechazó ese proyecto estratégico para que dejara de ser un polígono industrial más y fuera un centro logístico".

"Hace unos meses el Gobierno de España y ADIF firmaron un convenio para financiar las obras de la estación intermodal de La Pasiega al 50 por ciento y garantizar su gestión al 50% entre ADIF y el Gobierno autonómico", ha remarcado Quiñones.

Para ella, ese convenio "cumple la palabra dada por el presidente Sánchez a Buruaga y demuestra que el PSOE cuando se compromete, cumple y cuando cumple, avanza Cantabria".

"La visita de Mariano Rajoy muestra dos modelos distintos: el del PP que jamás cumplió con Cantabria como demuestran el Hospital Valdecilla o el rechazo a la estación intermodal de La Pasiega", frente al modelo del PSOE "con el que todos los grandes proyectos en infraestructuras en Cantabria han avanzado como nunca", ha concluido.