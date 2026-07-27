Publicadas en el BOC las convocatorias extraordinarias de carrera y desarrollo profesional del personal del SCS

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SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes las convocatorias extraordinarias relativas al procedimiento de reconocimiento de grados I, II, III y IV en el sistema de carrera profesional y desarrollo profesional de todo el personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

A partir de ahora se abre durante un mes el plazo de presentación de solicitudes.

En las resoluciones de convocatoria publicadas en el BOC se establecen las normas generales y los requisitos y méritos que deberán aportar los solicitantes.

La Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias aprobó el pasado 18 de junio el acuerdo por el que se establecían los criterios generales del encuadramiento extraordinario de carrera y desarrollo profesional.

Fue suscrito por todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa (Sindicato Médico, CSIF, CCOO, ATI y SATSE) CSIF, SATSE y Sindicato Médico), a excepción de UGT. Tras la Sectorial, dicho acuerdo fue aprobado el pasado 9 de julio por el Consejo de Gobierno y publicado el día 22 de este mes en el BOC.

En base a este acuerdo, el SCS ha aprobado las convocatorias de este encuadramiento excepcional para poner al día los derechos del personal vinculados a los diferentes méritos y servicios prestados.

De esta manera queda actualizado el complemento de carrera y desarrollo profesional, tanto desde el punto de vista administrativo, como económico, continuando las convocatorias ordinarias.

El reconocimiento, que beneficiará a todas las categorías profesionales, implica una inversión económica de 17,5 millones de euros anuales, y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

Según Pascual, unos 6.000 sanitarios se beneficiarán del acuerdo del plus de carrera profesional.

Las solicitudes que se presenten serán analizadas por comités de evaluación y corresponderá al director de Recursos Humanos del SCS dictar resolución condiendo o denegando este reconocimiento del grado de carrera profesional.

En el acuerdo se indica que, "con carácter general, los efectos económicos y administrativos del grado reconocido, se producirán desde el día de presentación de la solicitud".

Sin embargo, se producirán a 1 de enero de 2025 de reunir el solicitante los méritos y requisitos requeridos a esa fecha. De no ser así, la fecha de los efectos económicos y administrativos será aquella en la que se disponga de los necesarios con el límite de la fecha límite del día de la solicitud.