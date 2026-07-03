Publicado el nombramiento de Jaime Anta como presidente de la Audiencia de Cantabria

Archivo - El magistrado Jaime Anta - TSJC - Archivo

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado este viernes el real decreto por el que se nombra presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria a Jaime Anta, que tomará posesión del cargo el próximo lunes, 6 de julio.

Fue nombrado a propuesta del Pleno del CGPJ a finales del pasado mayo, para sustituir en el cargo a José Arsuaga, que en marzo se puso al frente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TJSC).

El hasta ahora titular de la plaza 2 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Santander, ha sido durante más de una década juez decano de Santander y ha formado parte de la sala de gobierno del TSJC. Además, ha ejercido como profesor asociado de la Facultad de Derecho de la UC.

Además de Anta, optaban a este puesto Paz Aldecoa, presidenta de la Sección Primera de la Audiencia Provincial; Ernesto Sagüillo, que también forma parte de la misma Sala, y Amaya Merchán, magistrada de la plaza 4 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander.

Los cuatro candidatos comparecieron el 29 de abril ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial para exponer su currículo.