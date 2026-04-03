La quesada y el sobao pasiego serán declarados Bien de Interés Cultural Inmaterial de Cantabria

VEGA DE PAS 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha anunciado que la quesada y el sobao pasiego serán declarados Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial de Cantabria, una vez se apruebe definitivamente el Plan Regional de Ordenación Urbana (PROT), cuyo documento fue aprobado inicialmente por la CROTU esta semana y se someterá a información pública la próxima.

Así lo ha señalado Media durante su intervención en Vega de Pas, donde ha sido nombrado Cofrade de Honor en el marco de la VIII edición de la Gran Fiesta del Sobao Pasiego y la Quesada, un evento declarado de Interés Turístico Regional.

Según ha señalado, este reconocimiento supondrá la incorporación de ambos productos a la ordenación territorial futura de la comunidad autónoma.

Tras su juramento, el consejero ha agradecido el nombramiento y ha considerado "un honor" incorporarse a la cofradía de dos productos que son "embajadores de nuestra tierra por todo el mundo", destacando su contribución para convertir a Vega de Pas en una referencia gastronómica.

En este sentido, ha reconocido el trabajo de los productores, "en su mayoría empresas familiares que, generación tras generación, han sabido mantener y mejorar un producto único", así como la labor de la Cofradía y de la IGP del Sobao Pasiego en la difusión de estas tradiciones.

El consejero ha subrayado, además, el respaldo del Gobierno de Cantabria a esta producción tradicional, estrechamente ligada a la identidad y cultura de este valle, y ha destacado su capacidad para generar empleo y fortalecer la economía local.

Durante su intervención, ha remarcado el potencial de todo el valle, al que ha definido como una tierra que "reúne todas las virtudes de Cantabria, con un patrimonio natural singular, una gastronomía de primer nivel y grandes oportunidades de desarrollo", y ha reiterado que el Ejecutivo trabaja para consolidarlo como destino turístico.

PROYECTOS EN MARCHA

Entre las actuaciones en marcha, el consejero ha destacado el proceso de transformación del entorno del túnel de La Engaña y la estación de Yera, un conjunto patrimonial y paisajístico que se está rehabilitando como un espacio turístico sostenible, accesible y de alto valor cultural.

Los trabajos, que cuentan con una inversión superior a los 5,4 millones de euros en su primera fase, incluyen la mejora de la plataforma y la ejecución de un carril bici y senda peatonal de acceso, así como la rehabilitación de la estación para su uso como albergue con 60 habitaciones, la creación de un centro de interpretación y la adecuación de nuevas zonas de aparcamiento.

Asimismo, Media ha destacado el impulso del proyecto del teleférico Mirador del Pas, que ha definido como "el más importante de la historia de esta comarca" y un compromiso firme del Ejecutivo autonómico.

"Este es un proyecto del Gobierno de la presidenta Buruaga, un proyecto de Cantabria y, sobre todo, de vuestro alcalde", ha expresado, agradeciendo el "tesón y compromiso" durante todos estos años del regidor municipal, Juan Carlos García, para que las obras de esta infraestructura puedan arrancar en muy corto plazo de tiempo.

Media ha asegurado que el teleférico "es ya una realidad imparable" y se convertirá en una inversión transformadora para atraer actividad económica, turismo y fijar población.

Asimismo, ha afirmado que "nadie volverá a frenar su ejecución ni a quitar oportunidades de futuro a todos los vecinos de esta comarca".

En este sentido, ha subrayado que esta actuación marcará "un antes y un después" para los Valles Pasiegos y se convertirá en "un gran revulsivo", reforzando el compromiso del Gobierno de Cantabria con el futuro del medio rural.

El consejero ha defendido que estas iniciativas son "clave" para abrir nuevas oportunidades en el medio rural y ha asegurado que Vega de Pas y la comarca pasiega "tienen mucho futuro".

Mientras que Juan Carlos García, antes de colocar a Media la capa y la boina de cofrade y entregarle la cabaña pasiega, ha destacado la apuesta del consejero por los Valles Pasiegos y, en particular, por Vega de Pas, con la ejecución de diferentes obras y proyectos importantes para el municipio.

El nombramiento de Media, junto con el de otros nuevos cofrades, ha tenido lugar en el marco del Tercer Capítulo de la Cofradía del Sobao y la Quesada, que ha reunido a otras agrupaciones gastronómicas como la de Zapico, del Bonito, del Orujo y el Aguardiente, del Queso, de la Anchoa, del Cocido, del Limón de Novales, del Tomate y el Pimiento, del Vino de Rioja y de la Nécora, así como a la Cofradía asturiana del Nabo.

En el transcurso del acto, se ha rendido homenaje a Francisco Javier López Marcano, que era presidente de la Cofradía del Hojaldre y consejero de Turismo cuando este evento del Sobao y la Quesada fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional.

Además, se han entregado diplomas a los alcaldes de Santa Cruz de Bezana y de Ruiloba, así como a las asociaciones José Luis Hidalgo de Torrelavega, Los Torreones de Cartes y las Mujeres Pasiegas de San Roque de Riomiera.