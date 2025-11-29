El queso 'Nos Veremos' de Quesería El Pendo gana el oro en los World Cheese Awards - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El queso 'Nos Veremos' de Quesería El Pendo ha ganado una medalla de oro en los World Cheese Awards, celebrados en Suiza, en los que las queserías cántabras han conseguido otras ocho medallas, con tres platas y cinco bronces.

El queso 'Nos Veremos', de la Quesería El Pendo, es un queso semicurado de leche de vaca raza Jersey, elaborado con leche de ganadería propia, con una maduración de entre tres y cuatro meses, piezas de entre 4 y 5 kilos y un precio aproximado de 22 euros por kilo. Se trata del primer oro para esta quesería, que viene obteniendo medallas de forma ininterrumpida desde 2018, según ha informado el Gobierno de Cantabria.

En esta edición del prestigioso certamen han participado más de 5.200 quesos procedentes de 46 países. El título de mejor queso del mundo de 2025 ha recaído en un Gruyère suizo, por sexta vez en la historia del concurso.

Las tres medallas de plata han sido para La Pasiega de Peña Pelada, por su Nata de Cantabria con Denominación de Origen Protegida; Tres Valles Pasiegos, por su queso 'Meztizo'; y Quesería El Pendo, por el queso 'Cabruro', elaborado con leche de vaca pasteurizada.

Las cinco medallas de bronce han recaído en La Pasiega, por su queso ahumado; Tresgallo, por su queso curado; Las Garmillas, por su queso curado; Gomber, por su queso 'La Llosa', curado 12 meses, y Quesos de Ruesga, por su queso de oveja 'Las Nieves', curado.

Además, el maestro quesero cántabro Marcelino Real ha obtenido seis medallas (un oro, cuatro platas y un bronce) con su quesería extremeña Arteserena, gracias a cinco versiones de 'Cremositos del Zújar'.

Por ello, la consejera Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, ha felicitado a todas las queserías cántabras premiadas en un acto celebrado en la sede de la Consejería, donde ha señalado que estos premios, a su juicio, reflejan su "calidad y excelencia".

Para Susinos, estos galardones son "un orgullo para Cantabria y confirman la importancia de un sector que es motor económico, social y cultural de nuestro medio rural".

"Nuestros quesos compiten al más alto nivel internacional gracias al esfuerzo, la innovación y el compromiso con la calidad de nuestros ganaderos y artesanos", ha remarcado.

Asimismo, la consejera ha subrayado que el oro logrado por la Quesería El Pendo es un hito histórico que demuestra que "la apuesta por la producción artesanal, la leche de calidad y la profesionalización del sector da sus frutos".

"Desde el Gobierno de Cantabria seguiremos apoyando firmemente a las queserías y a todas las explotaciones ganaderas, porque detrás de cada queso premiado hay empleo, territorio y futuro para nuestros pueblos", ha concluido.

En el acto, también han estado presentes, entre otras autoridades, el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, y el director general de la ODECA, Juan Luis Centeno.