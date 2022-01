Quiñones afirma que retirar las concertinas está "en manos" de la Autoridad Portuaria

La delegada del Gobierno asegura que hay "otras soluciones" y recuerda que el Puerto contrató en su momento seguridad privada

SANTANDER, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha afirmado que la retirada de las concertinas del Puerto de Santander depende de la Autoridad Portuaria y no de la Delegación ni de "ningún ministerio". "Es una competencia única y exclusivamente suya", ha recalcado.

Así, ha subrayado, que ha sido la Autoridad Portuaria la que "las ha puesto, también está en su mano quitarlas, no tiene que esperar respuesta de ningún ministerio". "Yo no las hubiera puesto, van en contra de los derechos humanos, y si estuvieran puestas las hubiera quitado", ha apostillado Quiñones.

Asimismo, la delegada, que ha reconocido que "hay cuestiones a mejorar en el Puerto", cree que existen "otras soluciones" a las concertinas y, aunque no las ha detallado, ha señalado que el presidente de la APS, Francisco Martín las "conoce" y las ha puesto en marcha, como, por ejemplo, "contratando a seguridad privada".

"Si él en un momento llegó a esa opción es porque él lo puede llevar a cabo, porque tiene la autoridad para ello y puede seguir por el mismo camino", ha dicho Quiñones, que ha aclarado que no va a "emplazar a nadie" a tomar una solución, sino que "tenemos unas competencias para lo bueno y también para tomar otro tipo de decisiones".

"Desde el Ministerio del Interior, desde la Guardia Civil se le ha pasado informes de cosas que se pueden llevar a cabo en el Puerto para mejorar la seguridad y que no conlleva el aumento de guardias civiles", ha apuntado.

Precisamente, en cuanto a la solicitud de más efectivos realizada por Martín y por el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, para velar por la seguridad del Puerto, Quiñones ha indicado que "siempre" ha colaborado para aportar refuerzos cuando "hace falta", pero los efectivos que hay en Cantabria "son los que son" y si están en el Puerto "no están atendiendo otros problemas que tiene la comunidad".

"Estamos abiertos, ojalá vengan más efectivos de la Guardia Civil, no por el puerto, por ellos, para su trabajo, para su día a día, para salvaguardar la seguridad ciudadana de todos los cántabros", ha añadido la delegada, que ha recordado que en la actualidad hay 60 efectivos en el Puerto trabajando "incansablemente".

Finalmente, ha reiterado la disponibilidad de la Delegación a colaborar con el Puerto y ha subrayado que este asunto es "una competencia única y exclusivamente suya".

"No sé si lo que ha dicho es que está esperando a que el Ministerio le de la respuesta para ver si quita las concertinas, y el Ministerio ni le dio el permiso para ponerlas y, evidentemente, ahora no le tiene que decir que las quite", ha dicho.

Quiñones ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en el acuartelamiento de Campogiro para informar sobre el desmantelamiento de un grupo criminal dedicado al robo en empresas.