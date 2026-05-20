El Racing sale al balcón del Ayuntamiento e Igual dice que con el nuevo convenio "pensaremos en grande" - AYTO DE SANTANDER

SANTANDER, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha albergado este miércoles la recepción oficial al Real Racing Club tras su ascenso a Primera División, en la que jugadores, cuerpo técnico y directiva del club han salido al balcón para saludar a más de un centenar de aficionados que esperaban en la plaza para felicitar y agradecer el logro.

Durante el acto, la alcaldesa, Gema Igual, ha afirmado que "pensaremos en grande" en el nuevo convenio de los Campos de Sport de El Sardinero que firmarán a partir de agosto, y al que se sumará la creación de una mesa para analizar la viabilidad técnica, jurídica y económica de la reforma integral del estadio, que por primera vez contemplará la posibilidad del 'Nuevo Sardinero'.

Los representantes del club han llegado en autobús a la Plaza del Ayuntamiento y han caminado por un recorrido vallado, donde se encontraban decenas de aficionados. Al final del mismo, en la puerta de la Casa Consistorial, esperaban la regidora y miembros de la Corporación, a los que han saludado, encabezados por el entrenador, José Alberto López, y el presidente, Manolo Higuera.

Tras recibirles Igual, todos han subido al salón de actos del Ayuntamiento, donde estaba todo preparado para el acto, que ha comenzado con la bienvenida, a cargo del periodista Alejando García. El último en subir ha sido el capitán, Íñigo Sainz-Maza, que ha sido el primero en intervenir.

El de Ampuero ha aludido a virtudes como "la constancia y la unión" y ha confiado que el ascenso "mantenga viva la ilusión que hemos tenido en los últimos años y se acompañe de grandes proyectos y crecimiento para el Racing y Santander".

Después, el entrenador ha tenido palabras de agradecimiento para los jugadores, directivos y todos los trabajadores del club, así como para la afición por el apoyo en los Campos de Sport y el acompañamiento en los desplazamientos. Además, ha destacado "el compromiso, la unión y la confianza" como bases del éxito y ha mostrado su "felicidad" tras el ascenso.

Por su parte, el presidente, que ha dado las gracias al Ayuntamiento "por abrirnos la casa de todos los santanderinos y celebrar el ascenso en el sitio que más nos representa a todos", ha reconocido a todos los empleados su labor, gracias a la que "la trascendencia del Racing en la sociedad excede lo meramente deportivo, y todos los cántabros y santanderinos se sientan muy orgullosos de nosotros".

DEL BARRO AL CONVENIO

Por último, ha intervenido la alcaldesa, que ha remarcado "el valor especial" del ascenso, "desde el barro al lugar al que durante tantos años hemos soñado con volver". Así, se ha referido a "años de abandono", superados con la gestión "profesional y seria" de la actual directiva.

Sobre el nuevo convenio, en el que Ayuntamiento y Racing ya están trabajando, ha afirmado que "pensaremos en grande y lo haremos con responsabilidad, rigor técnico y seguridad jurídica, escuchando al club para atender mejor y de la mejor manera posible sus necesidades y defendiendo el interés general de todos los santanderino".

La alcaldesa ha mostrado su agradecimiento a los jugadores "por competir con orgullo y hacer feliz a una ciudad entera"; a la directiva por "recuperar credibilidad, ilusión y confianza" y a los aficionados "por mantener viva la llama del Racing hasta en los momentos más oscuros".

Por último, ha animado al equipo "a poner la guinda" a la temporada consiguiendo el campeonato de la Liga Hypermotion en las dos jornadas que restan.

La celebración ha incluido también la entrega de una placa al Racing, y el presidente del club ha hecho lo propio con una camiseta conmemorativa del ascenso al Ayuntamiento. El evento ha concluido con la reproducción de 'La Fuente de Cacho' y una foto de familia en la escalera principal del Ayuntamiento.