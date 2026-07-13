Racing y UC sitúan el bienestar y el buen trato en el centro del desarrollo deportivo - UC

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Protección del Real Racing Club, Gonzalo Silió, ha inaugurado este lunes un curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC) en Colindres que sitúa el bienestar y el buen trato en el centro del desarrollo del talento deportivo.

El monográfico 'Bienestar, buen trato y protección en el entorno deportivo y salud mental: bases científicas, pedagógicas y legales para el desarrollo del talento a largo plazo' reúne hasta el miércoles 15 de julio a especialistas en neurociencia, pedagogía, psicología, derecho y gestión deportiva, ha informado la UC.

Silió, que lo codirige junto al investigador de la UC Héctor García Rodicio, ha apuntado que "cuatro de cada diez niños abandonan la práctica deportiva en España antes de cumplir los 12 años; y las niñas lo hacen incluso antes y en mayor proporción", y ha señalado que "una de las razones por la que abandonan es porque no se sienten bien tratados y se sienten incómodos en la actividad deportiva".

Para él, en el deporte "todo depende del entorno que construyan los adultos", ya que entrenadores, familias y clubes "tienen la capacidad de convertir una actividad deportiva en un espacio de aprendizaje, pero también de generar experiencias que terminen alejando a los niños de aquello que un día comenzaron disfrutando", ha explicado.

El delegado de Protección del Racing ha invitado a mirar el día a día de los entrenamientos y competiciones para comprobar qué están aprendiendo realmente los menores. "Lo primero que hay que acotar es qué valores se trabajan, luego preguntarse cómo se trabajan y evaluar si se están consiguiendo o no", ha advertido para evitar que se normalicen determinadas conductas.

Sobre la violencia, ha dicho que "rara vez comienza con una agresión física". "Su forma más frecuente resulta mucho más difícil de detectar porque se esconde tras comportamientos que durante años se han confundido con exigencia o disciplina. Lo más normalizado es la violencia psicológica. El pensar que tratando mal a una persona conseguimos una mejor versión. Eso es falso. Esa estrategia solo genera daños", ha explicado.

Silió cree que buena parte de esas situaciones nace de una idea equivocada sobre la exigencia. "El primer problema es que confundimos esfuerzo con sacrificio o sufrimiento", ha asegurado. "Solo aprendemos cuando nos esforzamos. No aprendemos ni cuando tenemos sacrificios o sufrimiento", ha añadido.

El codirector ha considerado que "durante demasiado tiempo" se ha identificado el talento con el rendimiento precoz o con ventajas físicas propias del crecimiento, "cuando el verdadero desarrollo deportivo necesita tiempo, motivación y un entorno adecuado". "Si se quiere desarrollar el talento, hay que favorecer que los niños y niñas tienen motivación interna".

De lo contrario, "la autoestima se resiente, la motivación desaparece y muchos menores acaban tomando una decisión que solo pueden adoptar en el ámbito deportivo: marcharse. Hay ámbitos, como el académico, que no se pueden abandonar. Pero en el deporte huyen por cómo son tratados", ha subrayado.

Por otro lado, ha señalado que los vestuarios, desplazamientos, concentraciones y otros espacios donde el contacto físico forma parte de la práctica habitual pueden convertirse en escenarios de especial vulnerabilidad. "El deporte, por sus peculiaridades de vulneración en espacios íntimos como masajes, contacto físico normalizado, vestuarios o viajes, es un caldo de cultivo para que los niños y las niñas sufran violencia sexual".

Otro elemento de especial preocupación es "la confianza y los íntimos lazos que crean algunos entrenadores", ya que, de esta manera "consiguen tener el control de su voluntad". Por eso ha reclamado que clubes, federaciones y entidades deportivas cuenten con protocolos de prevención y con profesionales formados para detectar cualquier señal de alerta.

MODELO RACING

"El Racing ha puesto en marcha un modelo que desarrolla personas desde el fútbol para que tengan habilidades para la vida jugando al fútbol", ha subrayado, al recordar que "ni siquiera el 1% de los niños va a llegar a la élite deportiva".

Por eso, su objetivo pasa porque la etapa formativa deje mucho más que aprendizajes deportivos. El modelo del Racing incorpora competencias como el pensamiento crítico, la creatividad o la empatía porque, en palabras de Silió, "eso te hace mejor futbolista, pero también, si te lo llevas al resto de ámbitos, te hace mejor persona".

A juicio del codirector del curso, el siguiente paso consiste en integrar esa filosofía en el trabajo diario con los menores. "Es el mejor y único camino para desarrollar personas y talento", ha aseverado.

Silió ha recordado que el deporte es una herramienta con un enorme potencial educativo. "Es el lenguaje que entiende la juventud", por su capacidad para influir en niños y adolescentes, ha opinado.

A la inauguración, han acudido el secretario general de la UC, Julio Álvarez, el alcalde de Colindres, Javier Incera, y la concejala de Deportes, Saray Villalón.