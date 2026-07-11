Ramales de la Victoria y Valderredible superan los 35 grados

Archivo - Ramales de la Victoria y su entorno.-ARCHIVO - GEOCACHINGSPAIN - Archivo

SANTANDER 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los municipios cántabros de Ramales de la Victoria y Valderredible han superado este sábado los 35 grados centígrados --35,4ºC y 35,3ºC, respectivamente--, en una jornada en la que el sur de la región y Liébana han estado en aviso amarillo (peligro bajo) por calor.

Ambos han marcado las máximas regionales de este día, seguidos de Bárcena Mayor (Los Tojos) con 33,9ºC, Tama (Cillorigo de Liébana) con 33,7ºC y San Felices de Buelna con 33,3ºC. La nacional la ha registrado Madrigal de la Vera (Cáceres) con 39,9 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Además, destacan también los valores marcados en Sierrapando (31,2ºC), Villacarriedo (32,3ºC) y el aeropuerto Seve Ballesteros (30,2ºC).

En el litoral, las temperaturas han sido más suaves con los 28 grados de Castro Urdiales, los 26,2ºC de San Vicente de la Barquera y los 25,3ºC de Santander.

Para este domingo, la AEMET activará los avisos amarillos por lluvias y tormentas en el litoral, el centro y el valle de Villaverde de 15.00 a 23.00 horas.