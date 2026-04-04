Una raquetada nocturna y la fiesta de LOS40 cierran el 60 aniversario de Alto Campoo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo celebra este fin de semana la despedida de la temporada de su 60 Aniversario con dos eventos principales, la raquetada nocturna celebrada este viernes y la fiesta LOS40 Sessions Alto Campoo, que se ha desarrollado este sábado desde las 14.00 horas, tras la jornada de esquí, y que ha registrado un "gran éxito", según la organización.

Numerosos aficionados y visitantes se han acercado a la estación para disfrutar de la actuación de la jornada festiva con los DJs David Álvarez y Jesús Taltavull, de LOS40, ha informado el Ejecutivo regional.

Además, se ha llevado a cabo un sorteo de 35 sillas procedentes del histórico remonte de El Chivo, que se desmontó hace unos meses, el cual ha atraído la expectación a la estación.

La instalación, gestionada por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, cerrará sus puertas mañana, 5 de abril, con cerca de 100.000 usuarios.