Rebajan desde 24 años hasta dos y medio la prisión a los agresores de los porteros de una discoteca en Santander

Juicio a los tres acusados de agredir a tres porteros y un cliente de una discoteca de Santander - EUROPA PRESS

Pagan los 60.000 euros de indemnización y les bajan las penas de 24, 19 y 9 años a cinco y medio, cuatro y medio y dos y medio SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres acusados de apuñalar a otros tantos porteros y a un cliente de una discoteca de Santander han reconocido los hechos este martes en el juicio contra ellos, antes del cual han pagado los cerca de 60.000 euros de indemnización que pedía la fiscal para las víctimas.

Así, la vista oral se ha celebrado con conformidad de las partes y se han rebajado las peticiones de pena prisión iniciales, de hasta 24 años en el caso del que tuvo mayor participación en lo sucedido --una madrugada de septiembre de 2024-- hasta los dos años y medio que han recaído finalmente en el que tuvo menor implicación.

En concreto, la Fiscalía solicitaba 9, 19 y 24 años de encarcelamiento, y han aceptado condenas de dos años y medio, cuatro y medio y cinco años y medio, respectivamente, según el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas en la sesión, desarrollada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

El juicio estaba señalado a las nueve y media de la mañana, pero ha comenzado tres horas después, cuando las partes han llegado a un consenso, de modo que se han modificado las conclusiones iniciales y se ha renunciado a la práctica de la prueba prevista.

Los cuatro perjudicados han manifestado que están "perfectamente satisfechos" con la indemnización recibida, fruto de un acuerdo privado entre sus letrados y los de los procesados, que se han mostrado "agradecidos" con sus representantes legales y han pedido "perdón" a las víctimas y sus familias.

Los tres implicados, --dos de ellos, los que portaban armas, están en prisión provisional--, se han sentado en el banquillo por un delito de homicidio intentado, que se atribuía a todos ellos, y por el que primero se pedían nueve años de cárcel y ahora dos años, seis meses y un día.

Y dos también estaban procesados por tres delitos agravados de lesiones, por los que se reclamaban cinco años de prisión y ahora un año y un día. A uno de ellos se le imputaban dos de los ilícitos y al otro los tres.

Así las cosas, el joven al que se atribuyen todos los delitos ha sido condenado a un total de cinco años y medio de encarcelamiento, frente a los 24 a los que se enfrentaba. Es uno de los que está encarcelado y ya fue condenado a doce años de prisión por agredir a un médico del centro de salud Los Castros de Santander, al que propinó un puñetazo en el ojo que le causó la pérdida de visión.

Al encausado al que se atribuía el homicidio y dos delitos agravados de lesiones, le han impuesto cuatro años y medio frente a los 19 solicitados inicialmente. Y sobre el que se enfrentaba a 9 años como coautor de la tentativa de homicidio han recaído dos años y seis meses.

ATENUANTE, ORDEN DE ALEJAMIENTO Y PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN.

Se ha aplicado en todos los casos la atenuante de reparación del daño como muy cualificada, al haber abonado los casi 58.000 euros que pedía la fiscal en concepto de responsabilidad civil. Concretamente, interesaba que los procesados indemnizaran, según su participación, en 21.757 euros a uno de los porteros, en 17.478 a otro y en 13.785 al tercero, así como en 4.873 euros al cliente que estaba en la puerta de la discoteca.

Se mantiene, eso sí, la responsabilidad civil en favor del Servicio Cántabro de Salud (SCS) por la asistencia sanitaria prestada a las víctimas, y se ha introducido a petición de una de las acusaciones particulares la imposición a cada uno y cuando salgan de prisión de las prohibición de acercarse a los afectados a menos de 300 metros y de comunicar con ellos por cualquier medio, directo o indirecto, durante cinco años.

SE OFENDIERON PORQUE NO DEJARON ENTRAR A SUS PAREJAS.

Tras el reconocimiento de los hechos, se considera probado -y así se llevará a sentencia- que este suceso tuvo lugar en la madrugada del 14 de septiembre de 2024, cuando tres mujeres se acercaron a la discoteca en cuestión ('Sümmum') y uno de los porteros les denegó el acceso. Fue entonces cuando irrumpieron en el lugar los tres implicados "presuntamente ofendidos" por esa decisión, al ser dos de ellas sus parejas sentimentales.

De inmediato, uno de los acusados se aproximó a un cliente que estaba en la puerta y, "guiado por el ánimo de menoscabar su integridad física", le agredió en el cuello y en el costado izquierdo con una navaja de grandes dimensiones. A continuación, otro de los procesados, que igualmente portaba una navaja de gran tamaño, y el anterior, "mediando previo acuerdo y guiados por idéntico ánimo, lanzaron múltiples y violentas puñaladas" contra los tres porteros de la discoteca.

Las agresiones alcanzaron al primero en un muslo, al segundo en la zona del hemitórax y al tercero en el pulmón y en la zona lumbar. A este último, además, el último de los procesados, "puesto en común acuerdo" con los otros dos y "guiado por el ánimo de atentar contra la vida e integridad física" de este portero, le propinó fuertes puñetazos y patadas en diversas partes del cuerpo.