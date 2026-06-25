Recibidas cinco propuestas para el diseño el Parque de Innovación en Salud

Edificio de la Residencia Cantabria, actualmente en periodo de desmontaje y en cuyos terrenos se ejecutará el Plan de Innovación en Salud - EUROPA PRESS

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha recibido cinco propuestas para el diseño del Parque de Innovación en Salud planteado en los terrenos de la antigua Residencia, cuya demolición avanza "sin contratiempos".

Estas propuestas, recibidas en el marco del concurso de ideas convocado, se están valorando, según ha señalado este jueves durante su intervención en el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno.

Allí, Buruaga se ha referido al Parque de Innovación en Salud como el proyecto estratégico más innovador impulsado en esta legislatura" y "la apuesta más ambiciosa que se ha hecho nunca en esta comunidad para convertir la salud, la ciencia y el conocimiento de la innovación en motor de progreso compartido y de bienestar".

"La idea es muy sencilla: que la mejor sanidad pública no solo cure, sino que también innove, atraiga talento y cree futuro", ha resumido la presidenta.

Según ha indicado, este proyecto supone "un cambio de paradigma" que supone no ver a la sanidad solo como un servicio público "esencial, sino como motor de desarrollo regional y una fuente de actividad económica y empleo".

Ha destacado que el proyecto va a crecer alrededor "del mayor activo sanitario de Cantabria", que es la "excelencia asistencial docente investigadora" del hospital Valdecilla, de los "prestigiosos" institutos de investigación y la Universidad de Cantabria.

El parque estará dedicado a la medicina personalizada, a la salud digital y a la inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías médicas y lay a las nuevas tecnologías médicas.

Este proyecto, según Buruaga, ayudará "a que surjan empresas, a atraer proyectos, retener talento y generar retorno económico, científico y social".

HOJA DE RUTA

"Tenemos la hoja de ruta perfectamente definida", ha afirmado la presidenta, que ha explicado que se está avanzando en el proyecto científico para esta actuación y en la captación de alianzas estratégicas.

Además, el consejo consultivo constituido el año pasado ya ha abordado los "pilares clave del proyecto".

También ya se dispone de un borrador de los estatutos de la fundación responsable de su gobernanza, que será privada con participación institucional del Gobierno de Cantabria.

Buruaga ha defendido que se trata de se trata del "modelo de gestión ágil y flexible que necesita el sector de la innovación y de la investigación para atraer fondos y talento".