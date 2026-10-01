La rectora de la UC defiende que Cantabria debe convertir la ciencia e investigación en una estrategia de riqueza

Ceremonia de inauguración del curso académico 2026-2027 de la UC - UC

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, ha defendido este jueves que Cantabria debe convertir la ciencia, la investigación y la atracción de talento en una estrategia "estable y de largo plazo" para generar conocimiento, empleo, innovación y riqueza.

Así, durante el acto inaugural del curso académico 2026-2027, que ha tenido lugar esta tarde en el Paraninfo de la UC, y en el que también ha intervenido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido la colaboración del Gobierno regional y las empresas.

Durante su discurso, ha reclamado asimismo una política científica propia y estable en la comunidad que se base en financiación plurianual para investigación; instrumentos propios y estables para atraer, seleccionar y retener talento investigador; una estructuira de gestión autónoma, y continuidad de las políticas científicas, independientemente de que haya cambios de Ejecutivo.

"Cantabria aprobó en 2022 su Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, un paso necesario y bienvenido. Pero una ley no es, por sí sola, una política científica. Es el momento de dotarla de financiación estable, de instrumentos propios de atracción de talento, de una hoja de ruta con objetivos claros y de un sistema de evaluación externa. Porque estamos muy por detrás de otras comunidades, que nos llevan años e incluso décadas de ventaja", ha insistido.

En este sentido, ha destacado programas como ICREA en Cataluña, Ikerbasque en el País Vasco, GenT y ValER en la Comunidad Valenciana, Emergia en Andalucía u Oportunius en Galicia, que, en su opinión, son "políticas sostenidas de atracción y consolidación de talento investigador, que se traduce en resultados tangibles".

López ha insistido en que sin unas estrategias estables durante décadas, los investigadores no encuentran oportunidades en Cantabria y pueden marcharse a otros lugares.

Y es que, ha defendido que destinar dinero a la ciencia no es "un gasto", sino una inversión en innovación, competitividad, empleo cualificado, riqueza y futuro.

Por ello, ha afirmado que Cantabria debe apostar por el conocimiento, porque, aunque la región no puede competir por tamaño con otras comunidades, "sí puede hacerlo por su capacidad científica", aunque para ello necesita "atraer y conservar talento investigador y crear un ecosistema favorable a proyectos ambiciosos y de largo plazo".

Por otra parte, López ha asegurado que la UC quiere aumentar su internacionalización y, al mismo tiempo, estar "más conectada con nuestro territorio".

"Desde la UC queremos ser una universidad cada vez más internacional y, al mismo tiempo, más conectada con nuestro territorio. Queremos atraer talento y ofrecer oportunidades a quienes hoy comienzan su carrera. Queremos que las empresas, hospitales y centros tecnológicos de la región encuentren en nosotros un socio estratégico para afrontar los retos técnicos, competitivos y sociales que tienen por delante. Queremos competir en los mejores programas nacionales e internacionales y generar conocimiento que sea reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras", ha detallado.

Por último, la rectora ha pedido a las instituciones públicas y al sector empresarial que hagan de la ciencia "una apuesta de Cantabria", y les ha instado a no pensar únicamente en cuánto cuesta investigar, sino en "cuánto nos cuesta no hacerlo".

BURUAGA REIVINDICA EL PAPEL DE LA UC COMO MOTOR ECONÓMICO

Por su parte, Buruaga ha reivindicado el papel de la UC como uno de los principales motores de la transformación económica y social de la comunidad autónoma.

Así, ha destacado la contribución de la institución a la modernización de la región desde su creación en 1972 y ha defendido la colaboración entre el Gobierno y la Universidad para impulsar "el conocimiento, la innovación y el talento".

La presidenta ha señalado que la economía del conocimiento constituye "uno de los pilares de futuro de Cantabria" y ha apostado por un modelo productivo basado en la ciencia, la tecnología, la digitalización y la innovación.

En este sentido, ha defendido la necesidad de contar con una Universidad "fuerte y competitiva", con centros de investigación e infraestructuras capaces de contribuir al desarrollo económico y a la generación de nuevas oportunidades.

Durante su intervención, la presidenta ha repasado las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico en colaboración con la UC, como el contrato-programa 2024-2027, dotado con más de 300 millones de euros, la gratuidad del primer curso universitario a través del Programa Concha Espina, las microcredenciales para estudiantes adultos y el programa Start Talent Cantabria, que está destinado a conectar el talento universitario con empresas y centros de investigación.

Por otra parte, ha afirmado que el Gobierno cántabro ha triplicado en los últimos tres años la inversión pública en I+D+i y ha destacado la movilización de cerca de 400 millones de euros a través de la Agenda Digital de Cantabria.

Asimismo, ha citado proyectos estratégicos como los cables submarinos Anjana y Sol, el Campus Tecnológico Altamira, el Parque de Innovación en Salud y el desarrollo de capacidades en supercomputación.

La presidenta ha defendido también la cooperación entre la UC y el Ejecutivo autonómico para avanzar en la transformación del modelo productivo y ha situado la cultura y el patrimonio entre los ámbitos con potencial para generar desarrollo.

En este contexto, ha mencionado los proyectos de Faro Santander, el Reina Sofía y el MUPAC, junto con la apuesta por la formación de profesionales, la investigación y la transferencia de conocimiento al tejido empresarial.

Buruaga ha concluido su intervención reivindicando el potencial científico de Cantabria y de su Universidad y ha puesto como ejemplo al investigador principal del proyecto ARRAKIHS. Guzmán Llorente, que ha pronunciado la lección inaugural. También ha reconocido la trayectoria del empresario José Luis Zárate, distinguido con la Medalla de Oro de la UC, por su contribución a la relación entre industria, Universidad y sociedad.

JOSÉ LUIS ZÁRATE RECIBE LA MEDALLA DE ORO DE LA UC.

Precisamente, José Luis Zárate, al recibir la Medalla de Oro de la institución, ha recordado sus 14 años como presidente del Consejo Social, y ha destacado que una universidad se construye "poco a poco y entre generaciones".

Asimismo, se ha mostrado "orgulloso" de la evolución de la UC y de su capacidad investigadora, y ha resaltado la importancia de que transfiera más conocimiento a la sociedad y, especialmente, a las pymes de Cantabria.

La ceremonia inaugural del curso se ha desarrollado bajo el lema 'Investigar el origen para construir el futuro: de la historia de las galaxias a la historia de la humanidad', y también ha contado con la participación del profesor Diego Herranz, encargado de conducir el acto; Ana Belén Marín-Arroyo, directora del grupo EvoAdapta e investigadora principal del proyecto ERC Subsilience, que ha presentado el proyecto 'PrehGastro: de la Prehistoria al plato', que ha incluido una degustación final, y el secretario general y de simplificación administrativa de la UC, Julio Álvarez Rubio, encargado de dar lectura a un resumen de la memoria del curso anterior.