Redondo acusa a Vox de representar una "involución a tiempos muy oscuros"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), ha acusado a Vox de representar una "involución a tiempos muy oscuros" por las posiciones que tiene la formación sobre la Ley contra la Violencia de Género.

A preguntas de la prensa en un acto en Santander, la titular de Igualdad ha criticado las palabras del presidente de este partido, Santiago Abascal, este lunes en el programa 'La Revuelta', en una entrevista con David Broncano, en la que dijo que esta ley es "ineficaz" y que no ha conseguido "solucionar" el problema.

"¿Qué podemos esperar de un negacionista?", ha cuestionado Redondo, que ha aseverado que Vox "cuando entra en la ecuación, no es como alternativa política".

En este sentido, ha insistido en que "no se puede blanquear la involución" ni las posiciones que cuestionan la violencia machista, especialmente en un año que, según ha señalado, ha vuelto a ser "muy duro" por esta causa.

La ministra ha recordado que se han contabilizado 44 mujeres asesinadas por violencia de género y ha aludido también a todas aquellas que sufren diariamente la violencia machista.

"Quien hace de eso chanza, quien niega que esa realidad que viven muchísimas mujeres y que sufren a diario tantas mujeres sea una verdad, es una persona que desde luego no merece estar en política y no merece representar al pueblo español", ha afirmado.

Redondo ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación en el acto de entrega de los Premios Carmen Alborch que concede el PSOE de Santander y con el que ha sido galardonada.