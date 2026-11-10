Redondo recoge con "orgullo" el premio Carmen Alborch y reivindica su legado en la cultura y la democracia

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recoge el premio Carmen Alborch. - PSOE

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su "enorme satisfacción" por recibir el premio del PSOE de Santander Carmen Alborch, a quien ha definido como una mujer que dejó una "huella imborrable" en la cultura y la democracia española.

"Para mí es un auténtico honor, un placer", ha afirmado Redondo, que ha destacado "la admiración y el cariño" que siente por Alborch, a quien ha recordado como "una figura de referencia".

Redondo ha explicado que algunas personas de su entorno político le han comentado que se parece a Carmen Alborch, algo que, según ha reconocido, "hace todavía más especial el reconocimiento".

"Reconocer nuevamente a Carmen como una mujer que dejó una huella imborrable y una impronta en la cultura pero también en la democracia de este país es un orgullo", ha destacado.

Por todo ello, ha reiterado que recoger este galardón supone "un honor, un orgullo y una enorme satisfacción".

A preguntas de la prensa, la ministra ha asegurado que está también "muy satisfecha" por encontrarse en Cantabria, una tierra que ha calificado de "maravillosa, bellísima" y que adora.

En este contexto, ha lamentado que "algunos" únicamente se acuerden de este territorio "o para insultar" o "para agredir", en referencia a la denuncia que interpuso el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, por una bofetada de un concejal del PP en Ruesga.

PREMIO CARMEN ALBORCH.

El PSOE de Santander ha celebrado este martes la VII edición de los Premios Carmen Alborch con la presencia Ana Redondo, a la que se ha reconocido con este premio por su trayectoria feminista, ha explicado el PSOE en un comunicado.

La ministra de Igualdad ha afirmado que el feminismo es "un río que une" porque "somos todas parte de algo mucho más importante, que nos trasciende, y por eso nuestra responsabilidad es ceder una sociedad mejor".

"Que nadie nos diga nunca a las mujeres que podemos o no podemos hacer. Si queremos ser futbolistas, arquitectas o astronautas, que nadie nos diga que no podemos serlo", ha apostillado.

Redondo ha reivindicado en un acto con más de 200 personas en el Casino de Santander que la igualdad es "la palanca sobre la que avanza la democracia".

"Sin igualdad no hay libertad y sin igualdad y libertad no hay democracia. Sabemos de donde venimos, hace 50 años las mujeres éramos ciudadanas de segunda que necesitábamos autorización y permiso de nuestro padre o marido para todo y algunos quieren devolvernos a esa España del NODO", ha reivindicado.

Asimismo, ha recordado que "hace 20 años" que se vio a Ana Orantes en 'prime time' denunciando la violencia machista "tras años de silencio y de vergüenza". "Alzó la voz por todas las que sufrían lo mismo en sus casas y se comenzó a alzar la voz contra el machismo que mata", ha señalado.

Para Redondo, su asesinato convirtió "la violencia machista en una cuestión de estado" y, a su juicio, hoy la sociedad se sigue uniendo "contra la violencia de género, la violencia vicaria, la violencia económica o la violencia en las redes sociales contra las mujeres".

La ministra de Igualdad ha recordado y reivindicado que queda "mucho por hacer" con 44 mujeres asesinadas en 2026 y a pocos días de conmemorar el 25 de noviembre el Día Internacional de la Violencia de Género.

CASARES REIVINDICA LA IMPORTANCIA DE ESTOS PREMIOS

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado que los premios Carmen Alborch son la cita "más importante" con la igualdad en Santander y Cantabria.

"Unos premios consolidados gracias al esfuerzo y compromiso de las mujeres socialistas de Santander, que han logrado que ya se hayan celebrado siete ediciones", ha dicho.

El líder del PSOE cántabro ha dicho de la ministra Ana Redondo "es una de las imprescindibles". "Carmen Alborch estaría orgullosa de que Ana Redondo recoja el testigo de otras grandes mujeres como Carmen Calvo, Amparo Rubiales, Pilar Bernabé, Adriana Lastra o Francina Armengol", ha afirmado.

Para Casares, este galardón reconoce que hay "alegría cuando avanzan los derechos de las mujeres, cuando se rompen techos de cristal o cuando las mujeres asumen responsabilidades y oportunidades en igualdad".

"Como socialista y feminista me enorgullece que el PSOE defienda que la próxima reforma de la Constitución Española será para blindar el derecho a la aborto de las mujeres", ha destacado.

Asimismo, ha pedido a las mujeres que nadie las diga "nunca" lo que tienen que hacer, por lo que tienen que pelear y luchar. "Que nadie os diga nunca que la igualdad no es el mejor horizonte para defender la mejor Santander y Cantabria", ha insistido.

En la VII edición de los premios Carmen Alborch, presentada por la secretaria de Igualdad del PSOE de Santander, Lucía Corredera, han sido reconocidos el Colegio de Trabajo Social, la asociación Más Mujeres Creativas, las mujeres comerciantes del Mercado de la Esperanza y el club deportivo Monte Soccer Feminas.

Casares ha dicho que si algo era Carmen Alborch era "una mujer que desbordaba alegría", por lo que ha agradecido a las premiadas "por la alegría" que desbordan.

En cuanto a los reconocimientos, sobre las mujeres comerciantes del Mercado de la Esperanza, Casares ha afirmado que son "el alma de Santander" y "la alegría" de un mercado que, en su opinión, desborda lo mejor de Santander.

Además, el líder de los socialistas cántabros ha destacado el espíritu de las jugadoras del Monte Soccer Feminas "que cogen el testigo de otras muchas mujeres que quisieron jugar al fútbol y meter goles y otros las pararon".

En cuanto a la asociación Más Mujeres Creativas, Casares ha señalado que han sido capaces de unir arte e igualdad y eso es "una comunión imparable".

Y, sobre el Colegio Oficial de Trabajo Social, Casares ha agradecido su trayectoria de compromiso para ayudar a generar nuevas oportunidades para quienes han perdido la esperanza.

DANIEL FERNÁNDEZ DESTACA LOS DERECHOS DE LA MUJER

De la misma forma, el secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha afirmado que "no es fácil" defender los derechos de las mujeres "en un momento en el que algunos parece que quieren retroceder 50 años".

"Hay quienes se molestan porque hablamos de feminismo. Hay quienes dicen que ya hemos llegado demasiado lejos. Y hay quienes incluso niegan la violencia machista", ha denunciado el candidato a la Alcaldía de Santander.

Fernández ha opinado que el feminismo aún no ha llegado "demasiado lejos", porque sigue habiendo mujeres "que cobran menos, con menos oportunidades e, incluso, asesinadas"

"Todavía nos queda mucho camino para alcanzar la igualdad real", ha concluido.

Como en ediciones anteriores, el reconocimiento ha sido una ilustración de Roberto Orallo sobre Carmen Alborch, que falleció el 24 de octubre de 2018.