La rehabilitación del puente sobre la Ría de Cubas casi triplicará su coste tras aprobarse una obra de emergencia

Archivo - Imagen de archivo de la colocación de la primera piedra del Puente de Somo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación del puente sobre la Ría de Cubas costará casi tres veces más de lo previsto, pasando de los 3,7 millones a los 10, al haber tenido que aprobar el Gobierno de Cantabria (PP) unas obras de emergencia por valor de 5,3 millones para reforzar la estructura y garantizar su estabilidad.

Ello "va a alargar bastante" el plazo de ejecución, que era de 18 meses y se estima ahora que finalice "más bien a finales de 2027".

Así lo ha anunciado este lunes, en rueda de prensa, el consejero de Fomento, Roberto Media, que ha explicado que durante las obras de rehabilitación en marcha en este puente que une Pedreña (Marina de Cudeyo) y Somo (Ribamontán al Mar) se ha detectado un estado de deterioro "mucho peor" de lo previsto.

Así, a los 3,7 millones contemplados inicialmente para esta obra, que se inició a finales de 2024 y fue tramitada por el anterior Gobierno PRC-PSOE, habrá que sumar 723.000 euros del modificado presupuestario necesario para esta actuación de emergencia y los 5,3 de la propia obra.

Media ha dicho que éste es "un ejemplo muy claro de cómo se hacían las cosas en la Consejería de Obras Públicas en los últimos años", gestionada por el PRC, donde "primaban sólo los intereses económicos de unas pocas personas y empresas y con muchos contratos bajo sospecha que derivaron en el caso de corrupción que todos ustedes conocen".

En el caso del puente sobre la Ría de Cubas, ha explicado que el proyecto redactado en 2022 no incluyó una inspección detallada y consideraba que su estructura se encontraba bien, de modo que la rehabilitación puesta en marcha era "superficial".

Sin embargo, al ponerse a trabajar se ha detectado un "avanzado estado de degradación con patologías importantes" debido al ambiente marítimo y a que han pasado 48 años desde su construcción, sin haberse cometido "ningún trabajo de conservación" en él.

"El hormigón se encuentra muy deteriorado con una corrosión intensa del acero de refuerzo", ha indicado Media, que ha señalado que no será necesario derribar el puente y que se mantendrá abierto durante todo el tiempo que duren las obras, pero limitando el número de vehículos que circularán por él.

INSPECCIÓN DE MÁS INFRAESTRUCTURAS

En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de inspección y diagnóstico estructural de los principales puentes de la red de carreteras de Cantabria para comprobar si éste es un caso aislado o hay más.

Así, ha paralizado la licitación prevista de las obras en el puente de Pontejos para corroborar su situación "real" y si con el proyecto existente es suficiente para garantizar su seguridad.