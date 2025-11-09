Reinosa amanece con -5,5 grados, la temperatura más baja de España y la única en negativo de Cantabria

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Reinosa ha amanecido este domingo con una temperatura de -5,5 grados centígrados, la mayor mínima de España y la única en negativo en Cantabria.

Así, la capital campurriana lidera el ranking de los lugares donde más ha bajado el mercurio de los termómetros en lo que va de jornada, seguida de Cap de Vaquèira (Lerida) con el mismo valor y Puerto del Pico (Ávila) que ha registrado -5,4ºC.

Por contra, las máximas se han dado en La Aldea de San Nicolás (Las Palmas) donde se han alcanzado los 23,5 grados, y San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife) que ha llegado a los 23,1, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.