La renovación integral del Centro de Salud José Barros de Muriedas finalizará en mayo

CAMARGO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Salud José Barros de Muriedas, en Camargo, que inició su actividad en 1986, está siendo objeto de una actuación integral de rehabilitación y mejora para dotar al edificio de más eficiencia energética, mejor accesibilidad y mayor confortabilidad, con la previsión de que los trabajos finalicen en mayo.

Entre las actuaciones, que comenzaron en octubre de 2025 y cuentan con una inversión de 1,2 millones de euros, se contempla el aislamiento exterior de las fachadas y la sustitución de la cubierta, con la incorporación de tecnología LED y energía solar fotovoltaica.

Además, en materia de accesibilidad, la adaptación de aseos para ostomizados, cambios en su distribución interior para poder reubicar el almacén junto a la zona administrativa y poder habilitar también una nueva consulta; y labores de acondicionamiento del edificio, que han cambiado el aspecto de todos los departamentos, dependencias y consultas, con alicatados, pintura y dispositivos de seguridad.

Así lo ha informado este jueves la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha visitado el centro de salud, acompañada del alcalde de Camargo, Diego Movellán, y el arquitecto del proyecto, Abel Hoyos, entre otros.

Para la presidenta, se trata de un proyecto "fundamental" y "de justicia" dado que este centro, construido hace 40 años, "estaba pidiendo a gritos" una actuación integral para ser "renovado y moderno", en beneficio de sus 14.365 usuarios, de los que 1.414 son niños, y sus 34 profesionales.

Según ha explicado, se trata de una inversión "importante", de 1,23 millones de euros, que está siendo ejecutada por la empresa Ingeniería y Obra Civil y que se enmarca parcialmente en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).

En concreto, 489.000 euros son financiados con cargo a fondos europeos y el resto, 745.418 euros, al presupuesto del Gobierno de Cantabria.

Por su parte, el alcalde ha celebrado que hoy se cumple "una demanda histórica" para el municipio con la mejora y la rehabilitación integral de este centro de salud, que fue pionero en el municipio, y cuyo nombre rinde memoria al médico José Barros. "Llevamos muchas décadas trasladando las necesidades de mejora de este centro de salud", ha indicado.

Mientras que el arquitecto ha detallado que las principales adaptaciones que se están cometiendo se enfocan en la mejora energética con la creación de una nueva envolvente a este edificio, que ya presenta patologías porque "los sistemas constructivos van fallando".

Asimismo, entre las actuaciones complementarias se encuentran una instalación fotovoltaica, así como protección contra incendios, con una nueva conexión de alarma y puertas automáticas.

El objetivo es convertir este edificio público en "singular", como con la fachada, en la que la cerámica es el elemento principal.

OTRAS ACTUACIONES EN CENTROS DE SALUD

El José Barros forma parte de los 42 centros de salud de los que dispone la red de Atención Primaria de la Comunidad.

La presidenta autonómica ha destacado que son "la columna vertebral" y "la principal puerta de entrada" al sistema sanitario, y ha subrayado la apuesta del Gobierno regional por la Atención Primaria.

En este punto, ha señalado que, entre los objetivos del Ejecutivo, se encuentra reducir la "carga burocrática" que padecen los profesionales y, sobre todo, dotarles de las herramientas necesarias que optimicen su labor, garantizando así "una atención resolutiva más integrada y más cercana".

Según la presidenta ello requiere de planificar, gestionar e invertir, tanto en la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales, como en innovación y en infraestructuras sanitarias.

Así, ha señalado que en este momento están en marcha otras tres actuaciones en centros de salud: La Maruca y Cazoña, en Santander; y Campoo, en Reinosa, "con un alcance integral que trasciende al programa PIREP y que van a estar finalizadas en el mes de mayo".

Ha destacado que se trata de "5 millones de euros más" en inversión "para compensar esa falta absoluta de mantenimiento de los últimos años". Unas obras que se suman a la de Camargo y que, ha asegurado, "no va a parar".

Ha indicado que en 2026 se iniciarán las obras del Centro de Salud de Polanco, se contratará el proyecto y se licitarán las obras de la ampliación del Centro de Salud de Suances, y ya se está avanzando en los trámites administrativos para construir dos nuevos centros de salud, uno en Piélagos norte y el otro en Castro Urdiales, con la previsión de que ambos puedan empezar esas obras de construcción a lo largo de 2027.

"Yo sé que todavía existen muchos problemas que tratamos de solucionar sin descanso, pero humildemente creo que en este tiempo hemos dado un gran salto adelante y la situación es mucho mejor", ha valorado Buruaga.

En cuanto a las inversiones en Camargo, ha subrayado otros proyectos como la reforma y adaptación de un local municipal para ubicar la nueva oficina de Justicia en el municipio, con una inversión de 47.000 euros.

Así como las obras de mejora y de acondicionamiento en los colegios Agapito Cagigas y Juan de Herrera; la incorporación de una ambulancia a Protección Civil, el aumento de un 20% del presupuesto del plan concertado de Servicios Sociales para teleasistencia y ayuda a domicilio.

Además, el Ejecutivo va a aumentar este año, hasta los 400.000 euros, la asignación al Parque de Bomberos de Camargo, atendiendo así "por fin" una "reivindicación histórica" del Ayuntamiento y de su alcalde para potenciar la seguridad, y terminar con la "discriminación" a la que de forma "injustificable" ha estado sometido este parque de bomberos.

Finalmente, se ha comprometido a llevar a cabo otros trabajos como la renovación del abastecimiento de agua en el Alto de Maliaño, la pavimentación de la calle Eulogio Fernández Barros, que va a arrancar "de inmediato"; y la reforma completa de la calle Menéndez Pelayo y su entorno, así como la remodelación integral de la calle Juan XXIII, que espera que esté finalizada este año, y la cubrición de la pista cubierta del Colegio Pedro Velarde.

"No sé si habrá presupuestos tarde, temprano, si tenemos que tirar con el presupuesto prorrogado, pero me comprometo hoy, alcalde, que no vamos a fallar y que esas obras se van a hacer sí o sí", ha aseverado.