La representación 'Dibújame una palabra' llega a Torrelavega de la mano de Camino Escena Norte

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La representación de 'Dibújame una palabra', de la compañía Luz de Gas Teatro, llegará al Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega el 4 de octubre, a las 12.00 horas, dentro de la programación de Camino Escena Norte. Se trata de un espectáculo dirigido al público infantil y familiar, recomendado a partir de los 8 años.

La concejal de Cultura, Esther Vélez, ha dado a conocer esta nueva propuesta y ha animado a las familias a acercarse al TMCE para disfrutar de una obra que combina teatro, educación y compromiso social, y que aborda cuestiones como el derecho a la educación, la resiliencia y la creatividad como forma de expresión.

'Dibújame una palabra' cuenta la historia de Aisha, una niña que tiene prohibido asistir a la escuela y que, al no saber leer ni escribir, se comunica a través de la palabra hablada y de dibujos. Este lenguaje visual le permite relacionarse con el mundo que la rodea y con su amigo Nabid, que trata de ayudarla en secreto. Juntos intentarán reescribir su destino creando palabras que nunca han sido escritas.

La obra está interpretada por Adriana Yáñez y Álvaro Bacigalupe, con autoría y dirección de Mayra Fernández.

Las entradas tienen un precio de 4,50 euros y ya se encuentran a la venta por Internet --a través de la web del TMCE-- y por teléfono.