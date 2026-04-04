Rescatada una mujer que había sufrido una crisis de vértigos en una ruta de Miera - 112 CANTABRIA

SANTANDER 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este sábado a una mujer que había sufrido una crisis de vértigos mientras realizaba una ruta en el municipio de Miera.

Según ha informado el Servicio de Atención a Emergencias a través de su perfil en la red social X, la senderista no pudo continuar y ha sido porteada.

Se encontraba en la ruta pasiega entre la localidad de Irias y la cumbre de la montaña de Las Enguinzas.