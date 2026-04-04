Rescatada una mujer que había sufrido una crisis de vértigos en una ruta de Miera

Rescatada una mujer que había sufrido una crisis de vértigos en una ruta de Miera
Rescatada una mujer que había sufrido una crisis de vértigos en una ruta de Miera - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 4 abril 2026 19:09
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SANTANDER 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este sábado a una mujer que había sufrido una crisis de vértigos mientras realizaba una ruta en el municipio de Miera.

Según ha informado el Servicio de Atención a Emergencias a través de su perfil en la red social X, la senderista no pudo continuar y ha sido porteada.

Se encontraba en la ruta pasiega entre la localidad de Irias y la cumbre de la montaña de Las Enguinzas.

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