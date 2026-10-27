Rescatadas cinco cabras que huyeron del lobo y se quedaron atrapadas en una cornisa en Liébana

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Gobierno de Cantabria han rescatado a cinco cabras que huyeron del lobo y se quedaron atrapadas en una cornisa de la que no podían salir en Vega de Liébana.

Según ha informado este martes el Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria, el suceso se produjo hace unos días en la localidad de Valemeo.

Los animales huyeron de los lobos y se quedaron enriscados en una cornisa. Para sacarlas del lugar, se tuvo que montar un sistema de rescate vertical.