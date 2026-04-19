Rescatado un hombre que sufrió un politraumatismo tras caer del árbol que talaba en Vega de Liébana

SANTANDER 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria -Delta Romeo B412- ha rescatado a un hombre de 54 años en la localidad de Ledantes, situada en el municipio de Vega de Liébana.
La víctima presentaba un politraumatismo costal y en la cabeza tras sufrir una caída mientras talaba un árbol.
El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a la aeronave, que ha desplazado al equipo de rescate, que cuenta con un médico.
También han participado en la intervención los bomberos del Ejecutivo regional y efectivos sanitarios del 061 Cantabria, según ha informado el 112 a través de su perfil en la red social X.