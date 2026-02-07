Rescatado un matrimonio tras una caída en su domicilio de Santander - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Santander han rescatado esta noche a dos personas que se encontraban caídas en el suelo de su domicilio, situado en la calle Juan José Pérez del Molino.

Tras recibir el aviso, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios ha desplazado un autotanque y una escala, con la que han permitido que los efectivos del 061 accedan a la vivienda, situada en un quinto piso.

Una vez atendidos en el lugar por los sanitarios, han trasladado al matrimonio al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

También ha acudido hasta el lugar una patrulla de la Policía Local del municipio, según ha informado Bomberos de Santander a través de su perfil en la red social X.