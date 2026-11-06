Rescatado muy grave un escalador burgalés tras caer 40 metros cuando hacía rapel en una cueva en Ramales

Rescate de un escalador burgalés en una cueva en Ramales - 112 CANTABRIA

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Protección Civil y bomberos del Gobierno de Cantabria, junto a personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud (SCS), han rescatado esta tarde en estado muy grave a un escalador, vecino de Burgos y de 33 años, que ha sufrido una caída cuando realizaba un rapel de unos 40 metros de altura en la cueva de Cuevamur, en el municipio de Ramales de la Victoria.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso del accidente a las 17.28 horas y movilizó para atender al herido al equipo de rescate del helicóptero del Ejecutivo, junto con los recursos sanitarios del 061 y del Servicio de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) del SCS y efectivos del parque de emergencias de Laredo.

Debido al ocaso del día, el rescate se tuvo que finalizar por tierra, por lo que el médico y el rescatador de la aeronave quedaron en zona para colaborar en la atención y en el traslado del afectado.

Así, junto a personal del 061 y SUAP y bomberos, este dispositivo atendió al escalador, que se encontraba en estado muy grave con varios politraumatismos.

Posteriormente, fue evacuado en camilla y porteado hasta un vehículo todoterreno para su traslado por una pista hasta el aparcamiento, donde esperaba una ambulancia que lo llevó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el Gobierno.