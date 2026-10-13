Rescatado esta noche un senderista que se lesionó la rodilla en Campoo de Suso - 112 CANTABRIA

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de intervención del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta noche a un senderista de 53 años, vecino de Osorno (Palencia) que se lesionó la rodilla en el Puente del Pozo del Amo, en Campoo de Suso.

El Centro de Atención a Emegencias 112 recibimó el aviso pasadas las 18.30 horas y movilizó a tres técnicos y un médico, así como a un agente del Medio Natural, para el rescate.

Los efectivos de emergencias llegaron a pie junto al herido en torno a las 21.30 horas.

Comprobaron el estado del afectado, le inmovilizaron la pierna con una férula, le suministraron analgesia y emprendieron el descenso a pie. El recorrido finalizó sobre las 0.30 horas.