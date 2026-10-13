Rescatado esta noche un senderista que se lesionó la rodilla en Campoo de Suso

Rescatado esta noche un senderista que se lesionó la rodilla en Campoo de Suso
Rescatado esta noche un senderista que se lesionó la rodilla en Campoo de Suso - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 13 octubre 2026 9:35
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SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de intervención del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta noche a un senderista de 53 años, vecino de Osorno (Palencia) que se lesionó la rodilla en el Puente del Pozo del Amo, en Campoo de Suso.

El Centro de Atención a Emegencias 112 recibimó el aviso pasadas las 18.30 horas y movilizó a tres técnicos y un médico, así como a un agente del Medio Natural, para el rescate.

Los efectivos de emergencias llegaron a pie junto al herido en torno a las 21.30 horas.

Comprobaron el estado del afectado, le inmovilizaron la pierna con una férula, le suministraron analgesia y emprendieron el descenso a pie. El recorrido finalizó sobre las 0.30 horas.

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