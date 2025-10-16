Rescatado un perro del cauce del río en Potes

Efectivos de los Bomberos del Gobierno de Cantabria junto al animal rescatado - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria rescataron anoche del cauce del río en Potes a un perro que no podía salir del lugar en el que se encontraba.

Una vez rescatado, los Bomberos se hicieron cargo del animal hasta poder localizar a su dueño, ha informado en redes sociales el 112 Cantabria.

Por otro lado, los Bomberos extinguieron también este miércoles por la tarde un incendio de vegetación en Campoo de Suso, junto al kilómetro 32,9 de la CA-280. Sofocaron las llamas y referescaron el perímetro.