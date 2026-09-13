Rescatado un valenciano de 29 años que quedó colgado a 30 metros mientras rapelaba en una vía ferrata de Ramales

Rescate del escalador valenciano - 112 CANTABRIA

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Intervención de Protección Civil del Gobierno de Cantabria y bomberos autonómicos del parque de emergencias de Laredo han rescatado esta noche a un escalador, de 29 años y vecino de Valencia, que quedó colgado en la vía ferrata de Callejomadero, en el municipio de Ramales de la Victoria.

El incidente se produjo cuando el dispositivo de descenso se le quedó bloqueado a una altura de unos 30 metros.

El Centro de Atención de Emergencias 112 recibió la llamada de un compañero de escalada cerca de las 21.00 horas de la noche, tras lo que movilizó a ambos equipos de rescate por tierra del Ejecutivo cántabro, formado por tres rescatadores, un médico y una dotación de bomberos.

Estos efectivos descendieron mediante un sistema de cuerdas hasta el escalador y le ayudaron a llegar a zona segura.

Según ha informado el Gobierno autonómico, el rápido despliegue permitió que el incidente se resolviera sin lesiones y con el afectado a salvo, sin que necesitara asistencia médica.