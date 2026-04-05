Rescatados dos burgaleses que no podían continuar en una ruta de los Collados del Asón - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Equipo de Intervención de Operaciones Terrestres del Gobierno de Cantabria ha rescatado en la noche de este sábado a dos hombres brugaleses, de 33 y 64 años, que no podían continuar la ruta que realizaban en el Parque Natural de los Collados del Asón, situado en el municipio cántabro de Soba.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso alrededor de las 21.00 horas de ayer y movilizó a los efectivos de rescate, que llegaron hasta los afectados a las 22.50 horas.

Una vez en el lugar proporcionaron a los senderistas ropa de abrigo, frontales de luz, comida y agua y les acompañaron a su vehículo, a donde llegaron pasada la media noche, según ha informado el Ejecutivo regional.