Rescatados dos burgaleses que no podían continuar en una ruta de los Collados del Asón

Rescatados dos burgaleses que no podían continuar en una ruta de los Collados del Asón
Rescatados dos burgaleses que no podían continuar en una ruta de los Collados del Asón - GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 5 abril 2026 9:13
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SANTANDER 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Equipo de Intervención de Operaciones Terrestres del Gobierno de Cantabria ha rescatado en la noche de este sábado a dos hombres brugaleses, de 33 y 64 años, que no podían continuar la ruta que realizaban en el Parque Natural de los Collados del Asón, situado en el municipio cántabro de Soba.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso alrededor de las 21.00 horas de ayer y movilizó a los efectivos de rescate, que llegaron hasta los afectados a las 22.50 horas.

Una vez en el lugar proporcionaron a los senderistas ropa de abrigo, frontales de luz, comida y agua y les acompañaron a su vehículo, a donde llegaron pasada la media noche, según ha informado el Ejecutivo regional.

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